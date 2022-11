Anh tài tụ hội tại chung kết PUBG Mobile UEC Samsung Mùa Thu 2022

Chung kết tổng bộ môn PUBG Mobile có sự góp mặt của 16 đội tuyển sinh viên xuất sắc tại Việt Nam gồm Con Chim Non, D2F Gaming, Four Careless Friends, FPT United, Hoa Sen Uni, Humble Hunter, Mega House, NubBoiz, Royce Esports, SII Esports, SII Talents, Soul Of Devil, Stupid Guys, Super Nova, Thái Nguyên Team, Thái Nguyên Uni.