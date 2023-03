Ảnh Selena Gomez mặc váy cưới gây sốt

Loạt ảnh Selena Gomez diện váy cưới trễ nải, tôn vòng một được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội ngày 22/3. Theo Justjared, đây là khoảnh khắc hậu trường của phần 3 series Only Murders in the Building, được quay ở thành phố New York (Mỹ). Trong phim, Gomez tiếp tục đảm nhận vai Mabel Mora.