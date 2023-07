Anh sắp chính thức gia nhập CPTPP

Anh sẽ ký thỏa thuận gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) tại Auckland, New Zealand vào cuối tuần tới, Bloomberg đưa tin ngày 8/7.

Anh sắp chính thức trở thành thành viên mới nhất của CPTPP. Ảnh: Reuters.

Lễ ký kết sẽ được tổ chức trong khuôn khổ cuộc họp cấp bộ trưởng của CPTPP vào ngày 15-16/7, Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand cho biết.

“Tư cách thành viên CPTPP của Anh cùng hiệp định thương mại tự do song phương giữa hai nước sẽ đảm bảo hàng xuất khẩu của New Zealand có thể tiếp cận ở mức chưa từng có với nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới”, ông Damiel O’Connor, Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng Xuất khẩu New Zealand, tuyên bố ngày 8/7.

Anh sẽ là nền kinh tế đầu tiên gia nhập CPTPP ngoài 11 thành viên ban đầu: Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.

Hiệp định thương mại này bao trùm hơn 500 triệu dân và sẽ chiếm 15% GDP thế giới sau khi Anh gia nhập, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Anh đã đạt thỏa thuận gia nhập CPTPP với các thành viên cũ hồi cuối tháng 3, theo thông báo của giới chức Anh.

“Việc tham gia khối thương mại CPTPP đưa Vương quốc Anh trở thành trung tâm của nhóm các nền kinh tế Thái Bình Dương năng động và đang phát triển, với tư cách là quốc gia mới và quốc gia châu Âu đầu tiên tham gia”, Thủ tướng Anh Sunak tuyên bố, theo Bloomberg.

Ngoài Anh, một số nền kinh tế khác như Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Ecuador, Costa Rica và Uruguay cũng đã nộp đơn tham gia CPTPP. Mới đây nhất, Ukraine cũng đã đề nghị tham gia hiệp định thương mại này, Bộ Ngoại giao New Zealand xác nhận.