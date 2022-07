Anh ‘nóng chảy’, châu Âu sục sôi vì sóng nhiệt kỷ lục

Sân bay London Heathrow nằm trong số 6 địa điểm đạt tới 40 độ C vào ngày 17/9, phá vỡ kỷ lục nhiệt độ mọi thời đại của Anh trước đó là 38,7 độ C, được ghi nhận vào năm 2019. Coningsby, cách London khoảng 208 km về phía bắc, ghi nhận mức nhiệt cao nhất là 40,3 độ C.