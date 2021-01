Ảnh mũm mĩm thời mới vào nghề của Song Hye Kyo

Trong chương trình Burning Youth lên sóng gần đây, SBS đã giới thiệu những ngôi sao thành danh từ các tác phẩm do đài này sản xuất. Song Hye Kyo là một trong những nghệ sĩ xuất hiện trong phim tài liệu của chương trình. Ê-kíp Burning Youth tiết lộ hình ảnh Song Hye Kyo nhận giải nữ diễn viên tân binh xuất sắc mảng phim sitcom trong lễ trao giải năm 1998. Cô được trao giải nhờ vai diễn trong Who I Am?.