Anh mở tiệc thử nghiệm để khôi phục cuộc sống về đêm

Không khẩu trang hay giãn cách xã hội, hàng nghìn người ở Liverpool tiệc tùng trong nhà kho như một phần cuộc thử nghiệm về khả năng lây lan của virus SARS-CoV-2 khi đã có vaccine.

Trong nhà kho ở thành phố Liverpool (Vương quốc Anh) tối 1/5, khoảng 3.000 người say sưa nhảy theo điệu nhạc techno.

Vài cô gái mặc bikini, chuyền tay nhau chai rượu hồng đã vơi nửa. Cạnh đó, một người đàn ông trung niên nhảy cuồng nhiệt đến mức lưng ướt đẫm mồ hôi.

Tất cả họ đều tươi cười rạng rỡ, không đeo khẩu trang, chứ đừng nói đến việc giãn cách xã hội, theo New York Times.

“Đây là điệu nhảy đầu tiên và có thể là cuối cùng. Vì vậy, tôi sẽ tận hưởng nó”, Nick Evans (28 tuổi), cố vấn pháp lý, hét lên trước khi hòa mình vào đám đông.

Các sự kiện tiệc tùng ở Liverpool là nỗ lực để kiểm chứng việc mở cửa trở lại khả thi đến đâu trong thực tế. Ảnh: Anthony Devlin/Getty.

Kể từ khi đại dịch Covid-19 tấn công Vương quốc Anh vào tháng 3/2020, các hộp đêm vẫn bị đóng cửa. Nếu muốn, mọi người phải tham gia các bữa tiệc bất hợp pháp.

Mùa hè năm ngoái, hàng nghìn người ưa tiệc tùng đã làm điều này, khiến cảnh sát và các nhà lập pháp ở Anh phải đau đầu.

Tuy nhiên, tình hình có thể sớm thay đổi. Tháng 2, Thủ tướng Boris Johnson thông báo nhờ vào việc triển khai tiêm vaccine Covid-19, ông hy vọng mọi hạn chế đối với đời sống xã hội ở quốc gia này được gỡ bỏ vào ngày 21/6.

Điều đó sẽ bao gồm việc cho phép các câu lạc bộ mở cửa trở lại, dựa trên những thử nghiệm gần đây ở Liverpool.

Rủi ro thấp

Hộp đêm Liverpool là sự kiện mở màn trong số các thử nghiệm nói trên. Sau đó, buổi hòa nhạc nhạc pop dành cho 5.000 người trong lều xiếc cũng được tổ chức trong thành phố.

Một số học giả chỉ trích các bữa tiệc này là “thí nghiệm chuột lang ở người”, nhưng nhà khoa học Iain Buchan từ ĐH Liverpool, người đứng đầu cuộc thử nghiệm, khẳng định tỷ lệ lây nhiễm SARS-CoV-2 ở Anh thấp đến mức khả năng bùng dịch là rất nhỏ.

“Theo số liệu chính thức, có 69 ca mắc Covid-19 được báo cáo ở Liverpool trong một tuần trước khi sự kiện này diễn ra. Rủi ro gặp phải ai đó dương tính với virus tại đó có thể là 1 trên 5.000”, Buchan phân tích.

Để vào được bên trong, người tham gia phải thực hiện xét nghiệm Covid-19 tại một trong 4 trung tâm kiểm dịch chính thức ở Liverpool, sau đó tải kết quả lên trang web để liên kết với vé của họ.

Tuy nhiên, một khi đã qua vòng kiểm tra, đám đông dự tiệc lại tự do hành động như thể đại dịch chưa từng xảy ra.

Không yêu cầu đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, thậm chí là sử dụng nước rửa tay.

Người tham gia phải xét nghiệm Covid-19 rồi tải kết quả lên trang web để liên kết với vé vào. Ảnh: Carl Recine/Reuters.

“Cảm giác như Covid-19 chưa bao giờ tồn tại ở đây. Thật kỳ lạ và nhẹ nhõm khi được tháo bỏ khẩu trang sau một năm phải làm điều này”, Aidan Crisp (20 tuổi), sinh viên, nói.

Adele Schofield (50 tuổi), luật sư, cho biết: “Tôi có chút lo lắng trước khi đến. Nhưng khi vừa bước vào, tôi gần như bật khóc vì thấy mọi người nhảy nhót giống như mọi thứ đã bình thường trở lại”, cô nói.

Alice Mitchell (20 tuổi) cho biết điều duy nhất khiến cô ngạc nhiên là lệnh cấm mang theo nước rửa tay. Một nhân viên bảo vệ đã bắt Mitchell ném nó đi trong khi uống rượu.

Buchan nói những cuộc thử nghiệm thiên về việc tìm ra các biện pháp có thể áp dụng để các câu lạc bộ được mở cửa trở lại. Điều này bao gồm việc xem mọi người có hài lòng khi được xét nghiệm trước hay không và liên kết kết quả với vé vào; theo dõi chuyển động của mọi người bên trong; sử dụng các cảm biến để kiểm tra mức độ carbon dioxide và hệ thống thông gió.

Nhiều người hạnh phúc khi tháo bỏ khẩu trang để tiệc tùng ở Liverpool. Ảnh: Carl Recine/Reuters.

Tháng 3, các nhà nghiên cứu Hà Lan tiến hành cuộc thử nghiệm tương tự với sự tham gia của 1.300 người dự tiệc.

Buchan nói: “Họ chỉ nhìn thấy những chiếc khẩu trang trong 5 phút đầu tiên. Rồi mọi người cứ thế ném chúng đi”.

Vương quốc Anh có hơn 1.400 hộp đêm, theo Hiệp hội Công nghiệp Ban đêm, tổ chức đại diện cho các tụ điểm giải trí kiểu này. Nhiều trong số đó buộc phải sa thải nhân viên vì đại dịch.

Một số khác đã có cơ hội mở cửa trở lại. Fabric, câu lạc bộ nổi tiếng ở London có sức chứa 1.500 người, bán hết vé cho bữa tiệc mở cửa trở lại kéo dài 42 tiếng bắt đầu ngày 25/6.

The Cause, câu lạc bộ ở London, cũng gần bán hết vé cho sự kiện tương tự vào cuối tuần đó.

Chủ sở hữu của 4 câu lạc bộ đêm tại Anh cho biết họ hoan nghênh các thử nghiệm của Liverpool, song cảm thấy cần nhiều hơn nữa để phản ánh những loại không gian khác nhau.

Dan Beaumont, chủ sở hữu của Dalston Superstore, câu lạc bộ nổi tiếng ở London dành cho cộng đồng LGBTQ+, cho biết: “Chúng tôi không phải là nhà khoi”.

Nếu các câu lạc bộ của Anh được mở cửa trở lại vào tháng 6, đây được coi là sự bất thường ở Tây Âu.

Ở Berlin (Đức), các tụ điểm giải trí dự kiến hoạt động trở lại ngoài trời vào mùa hè này khi những vũ công được yêu cầu đeo khẩu trang.

Ngày 29/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông hy vọng gỡ bỏ hầu hết hạn chế ở nước này vào ngày 30/6, nhưng các hộp đêm vẫn sẽ đóng cửa.

Nhiều DJ cho biết họ muốn các câu lạc bộ mở cửa trở lại càng sớm càng tốt, không chỉ vì công việc của họ.

DJ Marea Stamper cho biết sau khi biểu diễn tại sự kiện ở Liverpool: “Chúng tôi đến hộp đêm để khiêu vũ, uống rượu, yêu đương và gặp gỡ bạn bè. Nơi đây tạo ra các cộng đồng và việc cắt bỏ nó thật đáng sợ”.

Ở Liverpool, ý thức về “cộng đồng” đó thể hiện rõ ràng vào lúc 19h30 khi Yousef Zahar, DJ và đồng sở hữu của đơn vị tổ chức sự kiện Circus, bước lên sân khấu.

Trong bài nhạc đầu tiên, anh đưa vào giai điệu house có tên When We Were Free (tạm dịch: Khi chúng ta được tự do).

Sau đó, khi đèn xanh chiếu qua đám đông, Zahar chơi thêm bài Free (tạm dịch: Tự do), bản hit của thập niên 90. Ngay khi đến đoạn điệp khúc “Bạn được tự do, làm những gì mình muốn”, pháo hoa giấy được bắn lên và đám đông bắt đầu hát theo.

Trong phần còn lại của đêm, họ sẽ làm theo lời khuyên của bài hát.