Ảnh Lee Ryan đến Việt Nam sau vụ bị bắt giữ trên máy bay

Người hâm mộ mong đợi được nghe thần tượng biểu diễn những ca khúc đình đám một thời như One Love, U Make Me Wanna, Sorry Seems to Be the Hardest Word, All Rise, Fly By II… Đây là những ca khúc gắn liền với tuổi thanh xuân của những khán giả thế hệ 8X, 9X ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.