Ảnh khoe thân của Kim Kardashian khiến phụ nữ thêm bất mãn

Tiến sĩ Jason Diamond - bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ từng làm việc với Kim Kardashian - tự tin tuyên bố: "Cô ấy là gương mặt được yêu cầu làm giống nhiều nhất".

Kim Kardashian đang hứng chỉ trích khi cổ xúy cách giảm cân thiếu khoa học, theo New York Post.

Trước Met Gala, Kim giảm 7 kg trong ba tuần bằng cách loại đường và carbs khỏi thực đơn, để mặc vừa váy của Marilyn Monroe. Chuyên gia dinh dưỡng Nichola Ludlam-Raine cảnh báo không nên làm điều này.

Nichola phân tích trên Insider: "Khi bỏ carbs và đường, cơ thể sẽ mất nước và glycogen dự trữ từ gan, cơ bắp. Đối với mỗi gram carbs chúng ta ăn vào, cơ thể sẽ giữ được từ ba đến bốn gram nước (không giống protein và chất béo). Chế độ ăn kiêng không carbs thường khiến mọi người nghĩ họ đã giảm chất béo, nhưng nó thực sự chủ yếu là nước".

Kim Kardashian được tình trẻ Pete Davidson tháp tùng đến Met Gala hồi tháng 5. Ảnh: Vanity Fair.

Trong chương trình Today mới đây, Kim tiếp tục khoe thành tích giảm 9,5 kg và cô cảm thấy tràn đầy năng lượng với tinh thần hiện tại. Về những chỉ trích, cô tỏ ra không quan tâm.

Là người của công chúng, có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, Kim vẫn cố ý tuyên truyền thông điệp sai lệch dù biết những gì bản thân nói ra sẽ gây hại đến giới trẻ. Chuyên gia của New York Post nhấn mạnh rằng ngôi sao truyền hình thực tế xứng đáng bị phạt.

Chạy theo chuẩn sắc đẹp như Kim dễ dẫn đến hệ lụy khó lường, tại sao nhiều người vẫn bất chấp?

Kim Kardashian - hình mẫu của phẫu thuật thẩm mỹ

Theo Editorialist, chị em Kim Kardashian dẫn đầu xu hướng môi dày, tóc bện dây thừng, tóc dài rẽ ngôi giữa và đánh khối đậm làm nổi bật, tôn lên đường nét khuôn mặt sao cho sắc sảo nhất.

Tận dụng sự thống trị của mạng xã hội và truyền hình, gia đình Kardashian trình làng show thực tế Keep Up With the Kardashians. Với WWD, chương trình này là công cụ tuyên truyền cho văn hóa làm đẹp mới - mà ở đó, Kim, Kylie hay Kendall là những người tạo nên trào lưu.

"Phụ nữ tiêm môi giống Kylie, độn mông to như Khloé, nhưng chắc chắn khuôn mặt phải trông y hệt Kim mới được xem là hoàn hảo", WWD viết.

Nhóm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ở New York nói Megan Fox và Emilia Clarke từng là hai hình mẫu được khách hàng yêu cầu sửa giống nhất. Trong giai đoạn từ năm 2002 đến 2009, đường viền xương hàm góc cạnh của Angelina Jolie trở thành chuẩn mực "dao kéo". Còn hiện tại, số người người muốn chỉnh mặt giống Kim chiếm đa số.

Phụ nữ thèm khát môi tều của Kylie Jenner, thân hình đồng hồ cát gợi cảm như Kim Kardashian. Ảnh: Elle Magazine.

Tiến sĩ Jason Diamond - bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ từng làm việc với Kim ở Beverly Hills - tuyên bố một cách tự tin: "Kim là gương mặt được yêu cầu làm giống nhiều nhất".

“Kim có khuôn mặt đẹp đáng kinh ngạc. Đường nét trên mặt cô ấy, nhất là xương hàm và bầu má, đẹp hơn hầu hết phụ nữ trên hành tinh. Tỷ lệ cổ và cằm cũng rất hài hòa", Jason nói.

Không chỉ ở Mỹ, 90% khách hàng ở Dubai của anh cũng muốn "giống hệt Kim" từ nhiều năm qua và tới nay, nhu cầu đó vẫn không đổi.

Bên cạnh nét mặt, thân hình đồng hồ cát của Kim cũng được nhiều phụ nữ thèm khát. Hồi tháng 1, Đại học New York công bố nghiên cứu cho thấy vóc dáng eo nhỏ - mông to đang trở thành chuẩn đẹp mới. Nó khiến những phụ nữ bình thường cảm thấy không hài lòng về cơ thể mình. Nghiên cứu nhấn mạnh ảnh Kim Kardashian, Kylie Jenner khoe thân đã góp phần khiến nữ giới thêm bất mãn.

Hơn 1.000 phụ nữ độ tuổi từ 18 đến 64 nói rằng quan niệm về cái đẹp của họ được định hình bởi "những phụ nữ nổi tiếng và mạng xã hội", nhất là chị em nhà Kardashian. Twitter ghi nhận hơn 5 triệu dòng trạng thái tự chê bai bản thân của phụ nữ chỉ vì họ không đẹp như ngôi sao.

Từ chỗ bị ám ảnh bởi người nổi tiếng, phụ nữ nảy sinh ý định tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ. Thống kê năm 2021 cho biết phẫu thuật cắt da bụng (22%) và hút mỡ (17%) cho thon thả giống Kim là hai phương pháp phổ biến.

"Đừng trở thành bản sao của Kim"

Một phụ nữ tên Jennifer Pamplona đã tốn hơn 500.000 USD cắt bỏ xương sườn, tiêm chất làm đầy mông để có được thân hình đồng hồ cát như Kim. Thời gian trôi đi, cô không nhận ra mình thực sự là ai. Việc sống dưới mác "bản sao Kim Kardashian" khiến Pamplona đánh mất giá trị bản thân.

Theo nghiên cứu của Đại học York, phụ nữ cố gắng đạt chỉ số hình thể như những cô gái nhà Kardashian một cách bất chấp. Không chỉ đụng chạm "dao kéo", họ còn ép mình vào chế độ ăn uống, kiêng khem khổ sở, điên rồ và tiềm ẩn đầy rủi ro. Ví dụ giảm cân bằng cách nuốt bông gòn, uống giấm, uống viên nén sán dây, thậm chí hút thuốc lá để giảm cảm giác thèm ăn.

Và với chia sẻ mới nhất: "Tôi bỏ carbs và đường khỏi khẩu phần ăn" của Kim, giới chuyên gia dự đoán có rất nhiều phụ nữ học theo cách này.

Phương pháp giảm cân thiếu khoa học dẫn đến tình trạng rối loạn ăn uống, hành vi kiểm soát cân nặng không khoa học, dễ tự ái và áp lực khi ở ngoài xã hội.

Tại Mỹ, ước tính có khoảng 5 đến 10 triệu phụ nữ mắc chứng rối loạn ăn uống, theo thống kê của Đại học Arkansas về Khoa học Y tế (UAMS).

Trong khi đó, Hiệp hội rối loạn ăn uống quốc gia ước tính chỉ riêng nước Mỹ đã có 30 triệu người mắc chứng rối loạn ăn uống sau liệu trình giảm cân. Trên toàn thế giới, con số này là 70 triệu người.

Phụ nữ được khuyên không nên biến mình thành bản sao của Kim Kardashian. Ảnh: New York Times.

Allure có bài viết: "Kim Kardashian đã thay đổi quan niệm cái đẹp của chúng ta - tốt hay xấu?", trong khi Medium không vòng vo mà khẳng định: "Đó là điều xấu".

Phát biểu trên Medium, Kit Yarrow - nhà tâm lý học, giáo sư và tác giả tại San Francisco - ví sự bùng phát phong trào biến thành "bản sao" Kim Kardashian là hành động mang tính cực đoan, cố chấp. Đồng ý Kim là hình mẫu nhiều người ao ước, nhưng không phải ai cũng phù hợp để trở thành phiên bản khác của thần tượng.

"Những người mến mộ Kim nghĩ rằng họ sẽ được yêu thích và đánh giá cao khi bắt chước ngoại hình, cá tính của thần tượng. Suy nghĩ đó là sai lầm, sự sai lầm trầm trọng", Yarrow nêu quan điểm. Nhà tâm lý học nhận định chỉ những người thiếu tự tin mới hành động như vậy.

Theo New York Post, Mik Zazon là cô gái hiếm hoi không bị tác động bởi hình ảnh của Kim Kardashian. Zazon khuyên chị em nên hạn chế theo dõi những tài khoản chứa nội dung tôn sùng cơ thể đồng hồ cát hoặc chuẩn mực xa vời với số đông.

"Chúng ta chỉ nên nhấn theo dõi người gần gũi hoặc có nét tương đồng với mình, những người truyền cảm hứng và khiến bạn mình cảm thấy tự tin nhất", cô gái 26 tuổi chia sẻ.