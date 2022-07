Ảnh Jang Na Ra và chồng sau lễ cưới

Jang Na Ra kết hôn với chồng kém 6 tuổi vào tháng 6. Sau hôn lễ, cả hai có chuyến trăng mật nhưng giữ kín thông tin.

Theo Joy News 24, Jang Na Ra vừa xuất hiện sau lễ cưới vào ngày 26/6. Trong một bức ảnh do đồng nghiệp chụp lại, nữ diễn viên và chồng kém 6 tuổi tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào trong chuyến trăng mật.

Đây là lần hiếm hoi chồng Jang Na Ra lộ diện. Trong ảnh, minh tinh 41 tuổi diện đồ trẻ trung và đồng điệu với chồng. Cả hai tranh thủ chụp lại những khoảnh khắc trong chuyến đi chơi.

Jang Na Ra giữ kín thông tin, địa điểm về kỳ nghỉ trăng mật sau lễ cưới.

Jang Na Ra và chồng kém tuổi hưởng tuần trăng mật.

Chồng Jang Na Ra kém cô 6 tuổi và là một quay phim. Họ gặp nhau trên phim trường VIP. Cả hai hẹn hò hai năm trước khi tổ chức lễ cưới.

"Anh ấy có nhân cách tốt và có hiếu với cha mẹ. Anh ấy không phải người nổi tiếng nên tôi cố gắng giữ hôn lễ càng yên tĩnh càng tốt", nữ ca sĩ kiêm diễn viên cho biết thêm.

Ngày 26/6, nữ diễn viên tổ chức lễ cưới riêng tư tại Bonelli Garden, Seoul với sự tham gia của số ít người thân và đồng nghiệp.

Tại lễ cưới, Jung Yong Hwa (thành viên nhóm nhạc CNBLUE) thể hiện ca khúc Love Right để chúc mừng đồng nghiệp thân thiết. Jung Yong Hwa và Jang Na Ra cùng hợp tác trong phim Sell Your Haunted House. Jung Yong Hwa chia sẻ: 'Khi quay phim Sell Your Haunted House, tôi đã hứa với Jang Na Ra hát trong đám cưới nếu cô ấy kết hôn. Hôm nay, tôi thực hiện lời hứa đó".

Danh tính chồng nữ diễn viên được giữ kín thời gian qua.

Park Kyung Lim và Lee Soo Young cũng hát ca khúc mừng cho cô dâu, chú rể. Theo yêu cầu của Park Kyung Lim, cả Jung Yong Hwa và bạn diễn của Jang Na Ra trong phim VIP là Lee Sang Yoon gửi lời chúc mừng cô dâu trước đám đông.

Trước hôn lễ, chồng Jang Na Ra bị tung tin thất thiệt, công kích trên mạng xã hội. Trong khi đó, Jang Na Ra lo sợ nếu để lộ danh tính chồng sẽ làm ảnh hưởng tới công việc của anh. Do đó, nữ diễn viên quyết định khởi kiện người phát tán thông tin chồng cô.