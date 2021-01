Ảnh Huỳnh Hiểu Minh hói đầu

Tạo hình của nam diễn viên trong phim mới là người đàn ông trung niên bị hói, thân hình gầy gò. Để nhập vai, Huỳnh Hiểu Minh giảm 10 kg trong hai tháng.

Ngày 12/1, Sina đưa tin Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện trên phim trường Người đội tóc giả (The Man with the Wig). Thân hình nam diễn viên gầy gò, đầu hói da sạm đen khiến khán giả cảm thấy khác lạ.

Trước đó, Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ anh nỗ lực giảm cân khắc nghiệt trong vòng hai tháng để vào vai diễn mới. Nhân vật của anh trong phim là gã lái xe taxi tên Mạnh Trung làm việc vào ban đêm, cuộc sống khổ cực, ngoại hình khắc khổ.

Tạo hình khó nhận ra của Huỳnh Hiểu Minh.

Trên trang cá nhân, tài tử Thần điêu đại hiệp tiết lộ thực đơn hàng ngày chỉ có nước lọc. Theo Sina, Huỳnh Hiểu Minh thường chỉ ăn táo. Nam diễn viên từng muốn giảm thêm 5 kg, nhưng kế hoạch đã phải thay đổi vì sức khỏe sa sút.

"Toàn bộ số cân tôi giảm được đều nhờ phương pháp hạn chế ăn, năng tập. Sút cân quá nhiều trong thời gian ngắn, tôi đã bị suy dinh dưỡng. Tim tôi gần như không thể chịu được sự thay đổi này", anh tiết lộ với truyền thông.

Huỳnh Hiểu Minh vào nghề đã lâu nhưng không nhận được đánh giá cao về diễn xuất. Năm 2020, anh giành chiến thắng Nam diễn viên xuất sắc giải Kim Kê, một trong ba giải thưởng điện ảnh danh giá nhất của Hoa ngữ. Tuy nhiên, chiến thắng của Huỳnh Hiểu Minh bị đánh giá là không thuyết phục.

Tài tử muốn chứng minh khả năng diễn xuất bằng cách tìm các vai diễn gai góc, có tính khiêu chiến hơn. Trước đó, anh thể hiện nhân vật tướng Nhật Bản trong bộ phim Bát bách. Tạo hình của Huỳnh Hiểu Minh cũng khác lạ với mái tóc rẽ đôi, để râu dài.

Nam diễn viên tập trung vào sự nghiệp, né tránh đề cập đến việc gia đình.

Đạo diễn phim Người đội tóc giả cũng khen ngợi tinh thần chuyên nghiệp của Huỳnh Hiểu Minh khi anh không bị ảnh hưởng bởi những scandal đời tư. Trước đó, nam diễn viên bị chỉ trích là không xử lý tốt mối quan hệ giữa bà xã và tình cũ Lý Phi Nhi. Lý Phi Nhi tố Angelababy cướp bồ, còn Angelababy phủ nhận.