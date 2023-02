Ảnh hưởng không khí lạnh, TP.HCM âm u ngày cuối tuần

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, TP.HCM ghi nhận mức nhiệt 25 độ C, bầu trời âm u, tầm nhìn hạn chế.

Tòa nhà Landmark 81 khuất sau làm sương mờ sáng 25/2. Ảnh: Thiên Di.

Từ sáng 25/2, nhiệt độ tại TP.HCM ở mức 25 độ C, mức nhiệt thấp hơn so với những ngày trước đó. Ngoài không khí se lạnh, bầu trời TP.HCM âm u từ sáng sớm, nhiều tòa nhà khuất sau màn sương mờ, tầm nhìn hạn chế.

Chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan cho biết nhiệt độ tại TP.HCM giảm trong sáng nay do ảnh hưởng bởi không khí lạnh. Bên cạnh đó, lượng bụi mịn tồn tại trong không khí nhiều, kèm theo mây từ biển đem hơi ẩm vào tạo nên mù khô và sương mù hỗn hợp trên diện rộng.

Chuyên gia dự báo trong 2 ngày tới, nhiệt độ tại TP.HCM có thể giảm còn 23 độ C, có nơi 22 độ C. Một số tỉnh miền Đông ở mức 20-21 độ C. Đợt ảnh hưởng này còn kéo dài trong vài ngày tới. Đến cuối tuần sau, nhiệt độ sẽ tăng trở lại.

Để bảo vệ sức khỏe, người dân, đặc biệt là những người có bệnh về hô hấp cần che chắn khi ra đường.

Ứng dụng quan trắc PamAir ghi nhận chất lượng không khí tại TP.HCM sáng 25/2. Ảnh: PamAir.

Chỉ số AQI tại nhiều điểm quan trắc trong thành phố ở mức xấu đến kém, trên 150 đơn vị. Một số địa điểm ghi nhận chất lượng không khí ở ngưỡng cao gồm: Đảo Kim Cương, TP Thủ Đức (180); Thảo Điền, TP Thủ Đức (165); Quận 1 (164).

Trong khi đó, PamAir đánh giá chất lượng không khí tại TP.HCM tương tự với các chỉ số AQI từ 100 đến 160, ở mức trung bình đến xấu. Trong đó, nơi có chỉ số AQI cao nhất là khu vực đường Nguyễn Công Trứ (quận 1) với 164 đơn vị.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.