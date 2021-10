Ảnh hưởng của phim ảnh tới xu hướng thời trang

Việc nhiều người tìm mua bộ đồ thể thao màu xanh mòng két để giống các nhân vật "Squid Game" chứng minh sức ảnh hưởng của phim đến thời trang.

Louis Vuitton vừa bổ nhiệm nữ chính phim Squid Game - Jung Ho Yeon - làm đại sứ thương hiệu. Trong khi nửa tháng trước, nhiều người còn không biết đến cô. Số lượt theo dõi ban đầu của nữ người mẫu này chỉ đạt 40.000 nhưng đã tăng lên 15 triệu và chưa có dấu hiệu dừng lại kể từ khi bộ phim ra mắt vào ngày 17/9. Điều này khiến cô trở thành diễn viên được theo dõi nhiều nhất ở Hàn Quốc, theo Vogue Business.

Nicolas Ghesquière - Giám đốc sáng tạo của Louis Vuitton - cho biết: "Tôi đã nhanh chóng yêu mến tài năng và tính cách của Ho Yeon".

Sự hợp tác nhanh chóng giữa nhà mốt Pháp với Yeon càng chứng tỏ sức ảnh hưởng lớn từ bộ phim mang lại trong những ngày qua. "Một phát lên hương" là câu hiện được nhiều người dùng để nói về lần đầu lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất thành công của cô.

Những cơn sốt liên quan đến thời trang do bộ phim này mang lại không khác gì ảnh hưởng của Bridgerton tạo ra trước đó. Bộ phim truyền hình viễn tưởng này có 82 triệu người xem và làm "sống lại" các xu hướng được cho là lỗi thời.

Chỉ nửa tháng sau khi Squid Game ra mắt, Jung Ho Yeon trở thành hiện tượng toàn cầu và được mời làm đại sứ Louis Vuitton. Ảnh: LV.

Phim hot tạo điều kiện cho thương hiệu "săn" người

Hiện tại, các trò chơi giống phim được tái hiện và thu hút nhiều người ở Paris (Pháp), Seoul (Hàn Quốc). Người hâm mộ sẵn lòng xếp hàng dài trong nhiều giờ chỉ để được trải nghiệm cảm giác hồi hộp. Qua đó, có thể thấy sức hút của Squid Game không chỉ gói gọn ở châu Á, nó còn lan sang các nước châu Âu.

Theo nhiều chuyên gia, bộ phim này đang mang đến cơ hội tiềm năng cho các thương hiệu thời trang muốn tìm kiếm những ngôi sao mới khi ranh giới giữa người có ảnh hưởng và diễn viên ngày càng mờ nhạt.

Việc "săn đuổi" những người có ảnh hưởng là điều cần lưu ý đối với các thương hiệu xa xỉ ở thời điểm hiện tại. Sadie Schabdach - Phó chủ tịch điều hành PR và tiếp thị người ảnh hưởng của công ty Mitchell - cho biết: "Tôi chứng kiến ​​số lượng kỷ lục những người có ảnh hưởng tham dự Met Gala năm nay. Các tuần lễ thời trang đang đón nhận nhiều tài năng kỹ thuật số hơn bao giờ hết. Loạt phim ăn khách trên các nền tảng cũng có những tên tuổi mới đáng chú ý".

Bộ đồ thể thao màu xanh mòng két trở thành món đồ được săn lùng trong nhiều ngày qua. Ảnh: NF.

Trong đại dịch Covid-19, khi xưởng sản xuất đóng cửa và các diễn viên sử dụng thiết bị di động để quay nội dung, sức ảnh hưởng của họ đã tăng lên. Theo đó, bộ ba gồm diễn viên, người có ảnh hưởng và biểu tượng thời trang hiện được các nhà mốt để ý nhiều nhất.

Kết quả khảo sát mới nhất từ thương hiệu CBD cho thấy các diễn viên chính của Squid Game hiện kiếm được từ 1.700- 36.400 USD cho mỗi bài đăng trên trang cá nhân. Người được trả cao nhất là Jung Ho Yeon trong vai Kang Sae Byeok. Theo sau cô là Lee Yoo Mi (Ji Yeong), Heo Sung Tae (Jang Deok Su) và Lee Byung Hun (The Front Man).

Xu hướng hồi sinh nhờ phim

Xem phim đã trở thành hoạt động không thể thiếu của nhiều người trong mùa dịch. Điều này đã tạo điều kiện cho các xu hướng thời trang trong phim phát triển ở đời thực. Emily in Paris đã thúc đẩy lượng tìm kiếm mũ xô Kangol, Gossip Girl thúc đẩy sự trở lại của gu thẩm mỹ preppy.

Tại show thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris vừa qua, Balenciaga cũng nắm bắt xu hướng khi ra mắt bộ sưu tập Xuân - Hè 2022 dưới dạng phim hoạt hình The Simpsons. Trong khi đó, Bridgerton đã truyền cảm hứng cho xu hướng Regencycore với thời trang theo phong cách lộng lẫy.

Theo dữ liệu từ Lyst, ảnh hưởng của Squid Game tạo ra không bằng Bridgerton nhưng người tiêu dùng vẫn đang tìm mua những bộ trang phục đặc trưng. Kể từ ngày phim phát hành, các lượt tìm kiếm trên toàn cầu về bộ đồ thể thao lấy cảm hứng từ phong cách cổ điển tăng 97%, giày thể thao màu trắng tăng 145%, bộ quần áo màu đỏ tăng 62% và áo phông trắng đánh số tăng 35%.

Báo cáo cũng cho thấy đôi slip-on của Vans được xem nhiều nhất trong tuần qua. Trong khi đó, nhu cầu đối với màu xanh mòng két tăng 130% so với tuần trước.

Mốt mặc corset được ưa chuộng trở lại nhờ phim Bridgerton. Ảnh: popsugar.

Từ những con số này, nhà bán lẻ có thể dựa trên tính thẩm mỹ từ các bộ phim nổi tiếng để kết nối tốt hơn với khách hàng của họ, đặc biệt là thế hệ Z. "Ngay cả khi hết giãn cách và các buổi trình diễn thời trang trực tiếp trở lại, xu hướng lấy cảm hứng từ phim là cách thông minh để nhà bán lẻ thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng", Vogue Business nhận định.

Nắm bắt thời cơ, ngày 5/10, nhiều thương hiệu phát hành những bộ đồ thể thao tương tự nhân vật mặc trong Squid Game trên các web bán online. Theo InputMag, khách hàng có thể dễ dàng trở thành một trong những nhân vật chính trong phim chỉ với 30 USD . Các số in trên áo được lấy theo thứ tự của nhân vật nổi bật như 001, 456, 067…

Ngoài ra, trang phục màu đỏ giống đội ngũ nhân viên cầm súng cũng được ra mắt. Nhiều hãng còn cung cấp mặt nạ lưới trùm kín đầu để giúp khách hàng có trải nghiệm chân thực. Họ cũng tạo ra tấm mặt nạ sắt như nhân vật bí ẩn ngồi sau màn hình.

Trong khi đó, No Time To Die được cho là bộ phim khiến các nhà bán lẻ phải để mắt đến áo len quân đội trong thời gian tới. House of Gucci sắp ra mắt dự kiến truyền cảm hứng cho những hoài niệm của thập niên 90 và phong cách trượt tuyết.

Chuyên gia truyền thông Rahul Sajnani nhấn mạnh: "Không thể đánh giá thấp sức mạnh của một chương trình truyền hình đối với văn hóa và thời trang. Nếu ai đó dành càng nhiều thời gian cho một chương trình hay bộ phim, họ sẽ có xu hướng chấp nhận các xu hướng, hành vi và thói quen dựa theo những gì bản thân thấy".