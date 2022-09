Khẩu pháo 155mm - Chiến lợi phẩm do Tiểu đoàn 59 chủ lực cơ động Liên khu V thu được ngày 21/01/1953 trong trận đánh tiêu diệt cứ điểm Thượng An - lô cốt Đầu Đèo tại An Khê, Gia Lai, hiện được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Ảnh: Tiểu đoàn 59 - Anh hùng của lòng dân