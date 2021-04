Ảnh hẹn hò tại nhà riêng của cặp sao 'Hạ cánh nơi anh'

Dispatch cho biết Seo Ji Hye và Kim Jung Hyun thường gặp nhau tại nhà riêng hoặc lái xe quanh Seoul. Tuy nhiên, công ty quản lý khẳng định hai diễn viên không hẹn hò.

Trưa 8/4, tờ Dispatch công bố hình ảnh hẹn hò của diễn viên Seo Ji Hye (37 tuổi) và Kim Jung Hyun (31 tuổi). Dispatch cho biết hai diễn viên thường xuyên ở chung do nơi ở của họ chỉ cách nhau khoảng 10 phút di chuyển. Theo bài viết của Dispatch, Kim Jung Hyun đã chuyển đến gần nơi ở của Seo Ji Hye vào cuối năm 2020. Hai diễn viên có sở thích cùng nhau lái xe dạo quanh Seoul.

Một người quen của hai diễn viên nói với Dispatch: "Họ dành rất nhiều thời gian ở bên nhau và cùng nhau chúc mừng sinh nhật".

Hai diễn viên gặp nhau tại nhà riêng.

Công ty quản lý của diễn viên Seo Ji Hye tiếp tục phủ nhận tin tức của Dispatch. Culture Depot cho biết: “Khu vực Seo Ji Hye đang ở có rất nhiều người nổi tiếng khác. Gần đây, Kim Jung Hyun tìm kiếm công ty quản lý mới nên thường gặp Seo Ji Hye để bàn bạc về vấn đề này. Họ gặp nhau tại nhà vì Covid-19”.

Sáng 8/4, Sports Chosun đưa tin Seo Ji Hye và Kim Jung Hyun hẹn hò sau khi hợp tác trong phim Crash Landing on You. Theo Sports Chosun, một người quen tiết lộ Kim Jung Hyun phải lòng Seo Ji Hye vì sự thông minh, nữ tính. Trong khi đó, Kim Jung Hyun chinh phục bạn diễn nhờ tính cách chu đáo, nhiệt tình.

Công ty quản lý khẳng định hai diễn viên chỉ là bạn bè thân thiết.

Ngay lập tức, công ty quản lý của hai diễn viên phủ nhận. Công ty quản lý của Kim Jung Hyun thông báo với YTN Star: “Theo như chúng tôi biết, Kim Jung Hyun và Seo Ji Hye không hẹn hò. Họ chỉ là đồng nghiệp thân thiết sau khi hợp tác trong Crash Landing on You".

Seo Ji Hye và Kim Jung Hyun gặp nhau lần đầu qua bộ phim truyền hình Don't Dare to Dream năm 2016. Năm 2019, họ tái hợp với vai diễn lãng mạn trong Crash Landing On You - Hạ cánh nơi anh.