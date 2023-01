Ảnh hẹn hò của Selena Gomez và bạn trai mới

Selena Gomez và Drew Taggart, thành viên nhóm The Chainsmokers, đang trong giai đoạn đầu của mối quan hệ yêu đương.

Ngày 17/1, Page Six đăng tải loạt ảnh Selena Gomez và Drew Taggart đi chơi bowling ở thành phố New York, Mỹ. Một nhân chứng cho biết cặp sao hẹn hò cởi mở theo kiểu những thanh thiếu niên hiện nay, họ rất thoải mái khi bắt gặp ánh nhìn của người khác.

"Ngay sau đó, có nhóm các cô gái trẻ và một người đàn ông đến xin chữ ký Sel", nhân chứng chia sẻ. Gomez trông giản dị với trang phục thể thao đen, trong khi bạn trai cô mặc áo sơ mi tay dài kết hợp quần tối màu. Trong một khoảnh khắc, Taggart nở nụ cười khi theo dõi bạn gái chơi bowling.

Selena Gomez và bạn trai mới đi chơi bowling. Ảnh: Page Six.

Đại diện của nữ diễn viên Only Murders in the Building từ chối trả lời câu hỏi liên quan đến thông tin hẹn hò và Taggart cũng không có bình luận gì về việc này.

Nguồn tin độc quyền của Us Weekly xác nhận Gomez và Drew Taggart đang yêu nhau. Taggart là ca nhạc sĩ, DJ, thành viên nhóm The Chainsmokers. Cả hai có quãng thời gian vui vẻ khi bên nhau.

"Họ không hề che giấu chuyện tình cảm của mình, mà rất thoải mái. Selena và Andrew thường dành thời gian đi chơi bowling, xem phim cùng nhau. Cô ấy hiếm khi rời khỏi bạn trai", tờ báo dẫn lời nguồn tin.

Selena Gomez và Drew Taggart đang trong giai đoạn đầu của mối quan hệ. Ảnh: Etcanada.

Mối quan hệ giữa Taggart và Gomez chớm nở sau khi nam nghệ sĩ kết thúc chuyện tình với Eve Jobs - con gái út của Steve Jobs. Eve hiện đã khóa tài khoản mạng xã hội giữa lúc tình cũ có người yêu mới.

Trước Eve Jobs, Taggart từng có mối quan hệ với các người mẫu Haley Rowe, Meredith Mickelson và Chantel Jeffries. Ngược lại, Gomez tương đối kín tiếng về đời sống tình cảm kể từ lúc chia tay The Weeknd vào tháng 10/2017.

Tháng 8/2022, hình ảnh Gomez thân thiết cùng đạo diễn người Italy Andrea Iervolino trong chuyến du lịch lan truyền trên mạng xã hội. Tại những bữa tiệc quan trọng của nữ diễn viên, Iervolino đều góp mặt. Tuy nhiên, người trong cuộc phủ nhận họ là một đôi.