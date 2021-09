Ảnh hậu trường ‘Shang-Chi’

ScreenRant đưa tin ngày 13/9, nữ diễn viên Meng'er Zhang chia sẻ trên Instagram cá nhân chùm ảnh chụp với bạn diễn trên phim trường Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Mỗi bức ảnh chụp cùng bạn diễn đều được Meng'er Zhang chú thích kỹ càng. Cô viết: “Sau đây là những điều bạn có thể chưa biết về bạn diễn của tôi, cũng như vì sao tôi yêu mến họ”.