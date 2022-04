'Ảnh hậu Cannes' Jeon Do Yeon bị thương khi quay phim

Quá trình quay "Kill Bok Soon" tạm dừng vì nữ chính Jeon Do Yeon bị thương ở đầu. Nữ diễn viên nghỉ ngơi vài ngày trước khi trở lại phim trường.

Ngày 8/4, tờ The Fact đưa tin nữ diễn viên Jeon Do Yeon bị thương ở đầu khi quay bộ phim Kill Bok Soon. Theo nhân viên trong đoàn phim, Jeon Do Yeon bị một vết rách trên đầu. Nữ diễn viên được sơ cứu tại hiện trường vụ việc sau đó tới bệnh viện để điều trị. Vết thương không nghiêm trọng nhưng lịch quay đã được điều chỉnh để Jeon Do Yeon có thời gian ổn định tinh thần và sức khỏe. Nữ diễn viên trở lại phim trường sau vài ngày nghỉ ngơi.

"May mắn thay, chấn thương của Jeon Do Yeon nhẹ nên tình hình không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, ban đầu những người có mặt trên phim trường rất sốc vì Jeon Do Yeon đóng vai chính. Cô ấy đã quay lại hiện trường sau vài ngày nghỉ ngơi và việc quay phim đang diễn ra suôn sẻ", công ty quản lý của Jeon Do Yeon là Management Soop cho biết.

Jeon Do Yeon tạm dừng quay phim vì chấn thương.

Kill Bok Soon là bộ phim hành động kể về một sát thủ huyền thoại đã gia hạn hợp đồng với công ty. Phim được đạo diễn bởi Byun Sung Hyun - người đứng sau thành công của The Bully Party: The World of Bad Guys và Kingmaker. Jeon Do Yeon đảm nhận vai chính Gil Bok Soon. Phim còn có sự tham gia của Seol Kyung Gu, Esom và Koo Gwan Hwa.

Jeon Do Yeon (sinh năm 1973) nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 60 nhờ vai diễn trong Secret Sunshine. Cũng nhờ dự án này, cô giành giải Diễn xuất xuất sắc tại giải thưởng Màn ảnh Châu Á Thái Bình Dương lần thứ nhất.

Nữ diễn viên góp mặt trong nhiều dự án nổi tiếng khác như My Dear Enemy (2008), The Housemaid (2010), Untold Scandal, Happy End…