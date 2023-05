Ảnh giả Selena Gomez tại Met Gala 2023 do AI tạo ra gây sốt

Selena Gomez không tham dự Met Gala từ năm 2018 tới nay, năm 2023, nhưng hình ảnh giả của cô tại sự kiện này vẫn được phủ sóng và viral trên mạng.

Bức ảnh giả về Selena Gomez đang gây sốt trên Twitter.

Một bức ảnh giả của Selena Gomez tại Met Gala 2023 đang được lan truyền rộng rãi khắp các diễn đàn và trở thành tấm hình có nhiều lượt thích nhất trên Twitter.

Trong ảnh, nữ ca sĩ 30 tuổi gây chú ý khi mặc chiếc váy trễ vai đính nhiều ngọc trai màu xanh. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ giọng ca Love You Like a Love Song không tham dự sự kiện này năm nay.

Tính đến sáng 2/5, bài đăng trên mạng xã hội “chú chim xanh” đã thu hút 13,8 triệu người xem, 25.800 lượt tweet lại và 300.100 lượt thích. Con số vẫn tiếp tục tăng đến thời điểm hiện tại.

Nhiều người nhận ra bức hình đã được chỉnh sửa bằng photoshop khi ghép khuôn mặt Gomez trong trang phục Met Gala 2022 của Lily James, do thương hiệu Versace thiết kế.

Bộ váy được photoshop của Gomez giống với trang phục được Lily James diện trong Met Gala 2022. Ảnh: New York Post.

Tuy nhiên, outfit do "công chúa Disney" diện đã được thay đổi thành một sắc xanh khác.

Bên cạnh việc ca sĩ, diễn viên người Mỹ không tham dự "Lễ Oscar của làng mốt", một số điểm không nhất quán trong tấm ảnh đã khiến người hâm mộ phát hiện ngay lập tức.

Đáng chú ý nhất là tấm thảm đỏ bên hình của Gomez có màu sắc bị pha trộn kém, cho thấy sự can thiệp rõ ràng của photoshop.

Selena Gomez không tham dự Met Gala từ năm 2018. Tuy nhiên, nguyên nhân tại sao cô vẫn vắng bóng ở năm nay vẫn chưa được xác nhận, theo New York Post.

Gomez vừa kết thúc quá trình quay phần 3 của bộ phim “Only Murders in the Building”. Gần đây, cô và cựu thành viên One Direction Zayn Malik bị bắt gặp dùng bữa tối cùng nhau tại một nhà hàng nổi tiếng ở Manhattan (New York, Mỹ) vào ngày 24/3. Điều này làm dấy lên tin đồn cả hai đang hẹn hò.

Theo Page Six, Gomez và Malik dường như không quan tâm việc giữ kín mối quan hệ. Một nhân viên nhìn thấy cặp sao đã ôm nhau giữa không gian náo nhiệt.

Met Gala 2023 diễn ra với chủ đề "Karl Lagerfeld: A line of Beauty". Sự kiện gây quỹ thường niên cho Viện trang phục của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (New York) luôn thu hút sự tham dự của những ngôi sao hàng đầu.

Nữ ca sĩ xuất hiện trên thảm đỏ Met Gala 2018 với làn da nâu, đôi môi nhợt nhạt khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ. Ảnh: Independent.

Đây cũng là nơi tổ chức các buổi biểu diễn nhằm tôn vinh những nhà thiết kế gạo cội của làng mốt. Khách mời góp mặt tại bữa tiệc thường là dàn minh tinh nổi tiếng, những người có tầm ảnh hưởng tới ngành công nghiệp thời trang, người mẫu đình đám và giới mộ điệu.

Tất cả đều được lựa chọn bởi nhà báo Anna Wintour - Tổng biên tập Vogue. Hàng năm, sự kiện thời trang lớn nhất hành tinh trở thành chủ đề được bàn luận trên khắp thế giới với loạt váy áo lộng lẫy hoặc những trang phục độc đáo, dị hợm.