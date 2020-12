Vợ chồng ông Obama kiếm được bao nhiêu tiền từ khi rời Nhà Trắng

Năm 2008, gia đình ông Barack Obama bước vào Nhà Trắng với khối tài sản ròng 1,3 triệu USD. Con số này đến nay đã tăng lên ít nhất 70 triệu USD, theo International Business Times.

Trong 2 nhiệm kỳ tổng thống, ông Barack Obama được trả lương 400.000 USD /năm, theo Business Insider. Đối với một gia đình có quá nhiều quyền lực và tầm ảnh hưởng như Obama, số tiền này có thể chỉ là hạt muối bỏ biển.

Thời gian ở Nhà Trắng, ông Obama cũng được hưởng lợi từ một số dự án kinh doanh mà ông đầu tư trước khi trở thành tổng thống. Nó bao gồm 1,1- 5,1 triệu USD tín phiếu Kho bạc Mỹ vào năm 2008, tiền bản quyền sách và lãi từ các khoản đầu tư.

Không chỉ vậy, ông Obama còn được trao giải Nobel Hòa bình vào năm 2009. Đó là vinh dự lớn đi kèm tiền thưởng trị giá 1,4 triệu USD . Thực tế, tổng thống thứ 44 của Mỹ đã quyên góp toàn bộ số tiền này cho một số tổ chức từ thiện.

Hiện tại, gia đình Obama có ít nhất 70 triệu USD , theo Business Insider. Phần lớn tài sản của họ đến từ sách.

Năm 2005-2016, ông Obama kiếm được 15,6 triệu USD tiền ứng trước và bản quyền từ các cuốn sách The Audacity of Hope và Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters cùng tiền bản quyền cho tác phẩm Dreams From My Father.

Năm 2017, ông và vợ - bà Michelle Obama - ký hợp đồng trị giá ít nhất 60 triệu USD để mỗi người viết hồi ký của riêng mình, theo Vanity Fair.

Trong đó, cuốn hồi ký Becoming của bà Michelle Obama (phát hành tháng 11/2018) đã bán được gần 10 triệu bản tính đến tháng 3/2019. Ngoài ra, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ cũng bán 25 mặt hàng khác nhau liên quan đến cuốn sách, bao gồm cốc có giá 20 USD và nến 35 USD .

Tháng 11 vừa qua, cuốn hồi ký A Promised Land của ông Barack Obama bán được gần 890.000 bản ở Mỹ và Canada chỉ trong vòng 24 giờ sau khi phát hành.

Sách không phải là nguồn duy nhất giúp khối tài sản của gia đình Obama tăng thêm nhờ lĩnh vực truyền thông.

Năm 2018, vợ chồng ông Obama đã ký hợp đồng sản xuất với Netflix, ước tính trị giá 50 triệu USD , theo The New York Post. Nó bao gồm bộ phim tài liệu Becoming đi kèm với cuốn hồi ký của bà Michelle.

Kể từ khi rời nhiệm sở, ông Obama cũng nhận được 400.000 USD cho các sự kiện phát biểu trước công chúng. Trong khi đó, bà Michelle Obama được cho là nhận về 225.000 USD cho mỗi lần diễn thuyết.

Thêm vào đó, khoản lương hưu dành cho cựu tổng thống - rơi vào khoảng hơn 200.000 USD /năm - của ông Obama cũng đã tăng lên, theo Newsweek.

Xét từ nhiều nguồn, Đại học Mỹ ước tính vào năm 2017 rằng gia đình Obama có thể kiếm được tới 242,5 triệu USD thời gian hậu Nhà Trắng. Số tiền này chủ yếu đến từ lương hưu của ông Obama và các hợp đồng mua sách, giải trí.