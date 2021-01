Anh em và các con của Michael Jackson đang ở đâu?

Sau cái chết đột ngột của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson, các thành viên trong gia đình vẫn theo đuổi truyền thống âm nhạc, đặc biệt là các con của ông.

Gia đình Jackson trở nên nổi tiếng sau khi The Jackson 5 - nhóm nhạc do anh em Jackie, Tito (TJ), Jermaine, Marlon và Michael thành lập - gây bão thế giới vào cuối những năm 1960 và cho đến tận giữa những năm 1970.

Riêng Michael Jackson, ông bắt đầu sự nghiệp solo vào năm 1971. Từ ngày đi hát trong vai trò ca sĩ độc lập, ông trở nên nổi tiếng toàn thế giới với những bản hit để đời và loạt vũ đạo, bước nhảy mang tính biểu tượng.

Điều đó làm các anh chị em của Michael dần lu mờ trước thành công của "ông hoàng nhạc pop". Tuy nhiên, đến cuối cùng, mỗi người đều có sự nghiệp riêng, từ ca hát đến kinh doanh.

Gia đình của Jackson bây giờ ở đâu?

Cái chết của Michael Jackson ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng và sự nghiệp của các thành viên trong gia đình.

Janet Jackson

Tuy Michael đã ra đi, để lại nhiều tiếc nuối nhưng gia đình Jackson vẫn còn di sản quý là em gái Janet. Cô vẫn tiếp tục theo đuổi truyền thống âm nhạc của gia đình. Tác phẩm gần đây nhất của cô là Made For Now phát hành năm 2018, có sự góp giọng của Daddy Yankee.

Năm 2019, cô được giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll. Nữ ca sĩ dự định thực hiện tour diễn lớn để quảng bá album Black Diamond. Song, dịch Covid-19 đã khiến kế hoạch của cô dang dở.

La Toya Jackson

Theo truyền thống của gia đình, La Toya cũng bắt đầu sự nghiệp ca hát từ sớm. Bà là chị gái của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson.

Thời điểm giọng ca Thriller qua đời, La Toya là người xác nhận, làm giấy chứng tử cho em trai. Tuy theo đuổi ca hát nhưng sự nghiệp của bà không thể sánh với em gái Janet.

La Toya tập trung nhiều hơn vào mảng truyền hình thực tế. Bà từng xuất hiện trong chương trình Celebrity Apprentice, tổ chức show cho riêng mình mang tên Life With La Toya. Những năm gần đây, bà ngồi ghế nóng nhiều chương trình, trong đó có RuPaul's Drag Race - cuộc thi dành cho các thí sinh giả gái nhiều năm liền đoạt giải Emmy.

La Toya (trái) và Janet Jackson vẫn theo đuổi sự nghiệp riêng.

Các con của ông hoàng nhạc pop

Không giống như cha, sự nghiệp của Prince gắn liền với học thuật, đứng sau hậu trường sân khấu. Con trai cả của Michael tốt nghiệp cử nhân ngành quản trị kinh doanh. Anh đang thực hiện các dự án âm nhạc và truyền hình cho riêng mình.

Con trai Jackson cũng đang đảm nhận vai trò cố vấn cho em trai Bigi, đỡ đầu, lo lắng cho em gái Paris kể từ khi ông hoàng nhạc pop qua đời.

Trong số các con của Michael, chỉ có Paris Jackson có sự nghiệp tương đối ổn định. Nữ ca sĩ 22 tuổi tiếp tục theo nghề dưới sự hậu thuẫn của anh trai Prince.

Các con của Michael Jackson kế thừa sự nghiệp của cha (từ trái qua: Paris, Price và Bigi).

So với các anh em, cô là người có tính cách khá nổi loạn. Trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone, Paris thừa nhận cô có chín hình xăm gợi nhớ về người cha quá cố. "Cha luôn mang lại cho tôi niềm vui. Tôi làm điều này để tưởng nhớ ông”, cô nói.

Gần đây, Paris Jackson xuất hiện trên TV show nổi tiếng trên Jimmy Kimmel Live!, biểu diễn ca khúc Let Down từ album mới mang tên Wilted.

Con trai út của Michael là Prince Michael Jackson Jr. (sinh năm 1999), gần đây anh đã đổi tên thành Bigi.

Hiện tại, anh tiếp tục theo học tại trường Buckley ở Los Angeles, nơi có mặt con của các sao nổi tiếng như Laura Dern và Kim Kardashian... Bigi cũng chập chững bước vào sự nghiệp âm nhạc với sự giúp đỡ của anh chị.

Anh em nhà Jackson

Sau cái chết của Michael Jackson, nhóm nhạc The Jackson 5 tiếp tục hoạt động với cái tên Jacksons. Họ tham gia một số chuyến lưu diễn và cũng phát hành album mới. Tuy không quá đình đám nhưng nhóm vẫn có lượng người theo dõi trung thành.

Rebbie Jackson là con cả của gia đình có truyền thống âm nhạc. Nữ ca sĩ sinh năm 1950 có sự nghiệp âm nhạc lâu dài nhưng khá tách biệt với gia đình.

Bà được biết đến với bài hát Centipede (1984) và phát hành tổng cộng bốn album trong sự nghiệp. Rebbie có cuộc sống khá kín đáo. Bà kết hôn với người yêu thời thơ ấu là Nathaniel Brown và có ba người con.

Marlon Jackson - anh trai của Michael - là một phần trong những thành viên của The Jackson 5 ngay từ khi nhóm mới ra mắt. Tuy nhiên, ông chọn cách từ bỏ sự nghiệp âm nhạc vào những năm 80 và bắt đầu kinh doanh bất động sản ở California.

Các anh em nhà Jackson đều có sự nghiệp riêng.

Hiện tại, ông là đồng sở hữu của mạng cáp Kênh Gia đình Da màu, tích cực quảng bá, giới thiệu chương trình ủng hộ cộng đồng. Từ năm 2012, ông thỉnh thoảng trở lại sân khấu biểu diễn cùng anh em.

Randy, con trai út của gia đình, là người có đam mê mãnh liệt với âm nhạc.

Sau khi The Jackson 5 tan rã vào cuối những năm 1980, Randy thành lập ban nhạc của riêng mình. Randy and the Gypsys từng phát hành một album nhưng nhanh chóng tan rã.

Năm 1998, Randy thành lập hãng thu âm riêng. Hiện tại, anh vẫn hoạt động nghệ thuật, đồng sáng lập hãng thu âm với chị gái Janet.

Điều đáng nói, sau cái chết của Michael Jackson, các anh em không ai nhận được đồng nào từ ông hoàng nhạc pop. Vụ việc gây ồn ào suốt nhiều năm qua.