Anh em tỷ phú thắng lớn nhờ đầu tư vào sòng bạc, lợi nhuận tăng 5.000%

Anh em tỷ phú Ian và Richard Livingstone ghi nhận lợi nhuận tăng gấp 5.000% từ khoản đầu tư vào Công ty Evolution Gaming Group AG. Tổng tài sản của cả hai tăng lên 7,2 tỷ USD.

Theo Bloomberg, hai anh em tỷ phú Ian và Richard Livingstone vốn đã sở hữu cơ ngơi to lớn từ công ty kinh doanh bất động sản trị giá hàng tỷ USD. Các tài sản của anh em nhà Livingstone trải dài từ các rạp chiếu phim ở London, khách sạn ở Florida cho đến những khu nghỉ dưỡng sang trọng tại vùng Caribe.

Không may trong giai đoạn đại dịch kéo dài, lĩnh vực kinh doanh bất động sản của hai tỷ phú chịu ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, trái với tình cảnh chật vật của nhiều doanh nhân trong ngành bất động sản khác, anh em nhà Livingstone tiếp tục chứng khiến khối tài sản phình to nhờ thắng đậm các mã cổ phiếu công nghệ.

Họ đầu tư vào Tập đoàn Evolution Gaming Group AG từ sớm và ông Richard Livingstone được liệt kê với tư cách nhà sáng lập trong bản cáo bạch của công ty. Công ty này là một trong những nền tảng sòng bạc trực tuyến lớn nhất thế giới hiện nay.

Khi xu hướng cá cược trực tuyến tăng mạnh trong đại dịch, giá cổ phiếu của Evolution Gaming tăng hơn 200% kể từ đầu năm 2020, kéo theo khối tài sản của hai tỷ phú phình to. Theo Bloomberg Billionaires Index, lợi nhuận của hai anh em từ Evolution Gaming là khoảng 3 tỷ USD , nâng tổng tài sản ròng của họ lên 7,2 tỷ USD .

Tỷ phú Richard Livingstone. Ảnh: Dave Benett.

Anh em nhà Livingstone ghi nhận lợi nhuận ít nhất 5.000% từ công ty này. Evolution Gaming là hãng cung cấp cấp phần mềm cho các sòng bạc. Hiện, công ty đặt mục tiêu mở rộng hoạt động tại Mỹ khi ngày càng nhiều bang ở Mỹ hợp pháp hóa cờ bạc trực tuyến.

Tỷ phú Ian Livingstone, 58 tuổi và em trai Richard Livingstone, 56 tuổi, xây dựng hãng bất động sản London & Regional Properties từ đầu thập niên 1990. Họ tìm kiếm và mua lại các căn nhà rớt giá trong giai đoạn thị trường nhà đất gặp khó khăn ở Anh. Ông Ian Livingstone cũng từng sở hữu một công ty mắt kính ở London nhưng đã bán lại cho Tập đoàn Luxottica.

"Anh em nhà Livingstone từ lâu là những nhà đầu tư khôn ngoan trong lĩnh vực bất động sản. Bên cạnh đó, việc họ sẵn sàng đa dạng hóa và mạnh dạn đầu tư vào một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ đã chứng minh rằng lựa chọn của họ hoàn toàn đúng đắn", ông Bobby Console-Verma, nhà sáng lập Công ty fintech 1fs Wealth nhận xét.

Ông Console-Verma cũng cho biết đại dịch đã khiến nhiều người thuộc tầng lớp giàu có phải nhìn nhận lại rủi ro trong việc chỉ tập trung "bỏ tất cả trứng vào cùng một rổ" trong danh mục đầu tư.

Cũng như anh em nhà Livingstone, trong thời điểm nền kinh tế có nhiều biến động, nhiều doanh nhân giàu có khác cũng đa dạng hóa danh mục đầu tư để tránh thu lỗ nặng. Tỷ phú Lý Gia Thành, người giàu nhất Hong Kong và nổi tiếng là nhà đầu tư kỳ cựu trong lĩnh vực bất động sản, đã có bước đá chéo chân bất ngờ khi đầu tư vào Zoom Video Communications Inc.

Tỷ phú Ai Cập Mohamed Mansour cũng dành một phần lợi nhuận từ công ty xuất khẩu bông để đầu tư vào các công ty công nghệ như Airbnb Inc., Twitter Inc. và Snowflake Inc.