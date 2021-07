Anh em sinh đôi liên quan vụ cướp ven hồ Tây

Đột kích 2 xưởng có dấu hiệu in lậu gần 50.000 cuốn sách

Kiểm tra xưởng của 2 công ty in ấn, công an thu giữ gần 50.000 cuốn sách giáo khoa, tài liệu học tiếng Anh có dấu hiệu được in ấn trái phép.