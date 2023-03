Anh em Kroos tranh cãi về việc chọn Messi hay Benzema

Anh em nhà Kroos có những quan điểm trái chiều khi tiền đạo Lionel Messi trở thành chủ nhân của giải thưởng FIFA The Best 2022.

Hôm 27/2, vượt qua nhiều ứng viên như Kylian Mbappe và Karim Benzema, tiền đạo Lionel Messi lần thứ hai giành giải The Best của FIFA. Tiền vệ Toni Kroos nói rằng anh đồng tình với việc Messi được trao danh hiệu này.

Cầu thủ người Đức cho biết: "Trong một năm như thế này, thì World Cup luôn là điểm quan trọng để trao các giải thưởng. Messi là cầu thủ hay nhất tại World Cup. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Leo giành chiến thắng".

Kroos ủng hộ việc Messi giành danh hiệu The Best. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, Felix, em trai của Kroos, lại có ý kiến ngược lại. "Messi có thể là cầu thủ chơi hay nhất World Cup, nhưng đó vẫn là chuyện của cả một năm. Tôi không nghĩ cậu ấy 'xuất sắc' đến mức như vậy," cựu cầu thủ của Union Berlin chia sẻ.

Thay vào đó, Felix nêu quan điểm rằng Karim Benzema xứng đáng nhận giải hơn: "Rõ ràng là Benzema sẽ giành chiến thắng sau những gì cậu ấy làm được".

Em trai của Kroos, người giải nghệ năm 2021, còn không thể tin thủ thành Emiliano Martinez được nhận giải dành cho thủ môn hay nhất: "Trước World Cup, không ai biết đến Martinez và cậu ấy chỉ được trao giải nhờ World Cup. Tôi thậm chí không nghĩ cậu ấy làm tốt như vậy. Cậu ấy có một một hoặc hai pha cứu thua xuất sắc, đặc biệt là trong trận chung kết, nhưng cậu ấy không mang lại ấn tượng tốt về việc trở thành thủ môn giỏi nhất. Đó là một trò đùa đối với tôi".

Giải thưởng The Best do hội đồng giám khảo quốc tế bình chọn. Theo đó, mỗi liên đoàn chọn ra huấn luyện viên trưởng, đội trưởng đội tuyển quốc gia và nhà báo uy tín để bỏ phiếu. Giải thưởng The Best 2022 được bình chọn dựa trên đóng góp của các cầu thủ tính từ 8/8/2021 đến 18/12/2022. Trong giai đoạn này, Messi ghi được 45 bàn thắng, có 34 kiến tạo và quan trọng nhất là có một chức vô địch World Cup cùng với đội tuyển Argentina.

