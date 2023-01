Anh em diễn viên Arata Mackenyu cùng thông báo kết hôn

Anh em diễn viên Arata Mackenyu và Gordon Maeda chọn ngày sinh nhật cha để thông báo kết hôn. Vợ của họ không hoạt động trong ngành giải trí.

Mackenyu Arata và em trai cùng thông báo kết hôn. Ảnh: Excite.

Ngày 22/1, tờ Nikkan Sports đưa tin anh em diễn viên Arata Mackenyu và Gordon Maeda cùng thông báo kết hôn. Hai người đã đăng ký kết hôn vào đầu tháng 1. Vợ của họ không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Trong đó, vợ của Arata Mackenyu hơn tuổi anh. Hai diễn viên chưa thông báo thời điểm tổ chức lễ cưới.

Arata Mackenyu chia sẻ: “Từ bây giờ, tôi muốn dành thời gian quý báu bên vợ và hỗ trợ lẫn nhau. Cá nhân tôi sẽ tiếp tục cống hiến để có thể hoàn thành ước mơ và mang đến sự phấn khích cho nhiều khán giả hơn. Xin chân thành cảm ơn. Tôi sẽ rất cảm kích nếu các bạn có thể chúc mừng tôi".

Trong khi đó, Gordon Maeda bày tỏ: "Tôi đã làm diễn viên được khoảng 4 năm và còn nhiều thiếu sót cũng như những điều cần học hỏi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng và cống hiến".

Gordon Maeda và anh trai chọn 22/1 để công bố tin vui bởi đây là ngày sinh nhật cha họ. Ảnh: Modelpress.

Arata Mackenyu (tên khai sinh Maeda Mackenyu) sinh năm 1996 tại Los Angeles, Mỹ. Anh sống ở Mỹ đến khi tốt nghiệp trung học. Arata Mackenyu bắt đầu hoạt động nghệ thuật tại Nhật Bản từ năm 2014. Năm 2016, anh đoạt giải Nam diễn viên mới tại Japan Academy Prize lần thứ 40.

Anh xuất hiện trong nhiều phim truyền hình và là diễn viên nổi tiếng tại Nhật Bản. Nam diễn viên luôn đứng top đầu ngôi sao được yêu thích nhất bất chấp bê bối có con từ năm 14 tuổi.

Năm 2016, tờ Friday đưa tin Arata Mackenyu có con 8 tuổi với một người bạn của mẹ anh. Vụ việc gây chấn động ngành giải trí Nhật Bản.

Gordon Maeda sinh năm 2000, ra mắt năm 2019 thông qua phim điện ảnh Chiisana Koi no Uta. Năm 2022, anh chiến thắng giải thưởng Nikkan Sports Film Awards lần thứ 34 nhờ vai diễn trong Tokyo Revengers and Jump!! The Heroes Behind the Gold.