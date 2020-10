Anh Đức: ‘Tôi không nghe lời nên phải rời Bình Dương’

Tuyển thủ Việt Nam tiết lộ CLB Bình Dương kết thúc hợp đồng với anh bằng cách nhắn tin cùng nhiều góc khuất ở đội bóng hàng đầu trong lịch sử V.League.

Gần một năm sau ngày chia tay CLB Bình Dương, cựu đội trưởng Nguyễn Anh Đức lần đầu tiên lên tiếng với Zing về nguyên nhân rời đội bóng. Anh cũng tiết lộ những bất cập của tập thể giàu truyền thống ở V.League.

- Anh Đức này, chúng ta sẽ bắt đầu bằng một câu hỏi cũ nhé. Tại sao anh chia tay Bình Dương cuối mùa giải 2019?

- Cuối năm 2019, tôi đã hết hạn hợp đồng. Hợp đồng hết, đôi bên không ký tiếp, nên tôi ra đi.

- Tuy nhiên, Anh Đức là biểu tượng của CLB Bình Dương? Tại sao đội bóng không đề nghị gia hạn hợp đồng với anh?

- Tôi nghĩ phải bắt đầu kể từ một việc cũ. Đầu tháng 8/2019, đội Bình Dương thua CLB Hà Nội mấy trận liền ở AFC Cup và V.League. Sau những trận thua đó, CLB Bình Dương bắt đầu rối tung lên. Lúc đó, ban huấn luyện họp lại. Tôi có ý kiến là mọi người phải làm cho rõ, ở đội Bình Dương này, ai là HLV trưởng. Đội bóng chỉ nên có một người chỉ đạo thôi.

Tại sao anh Sơn (HLV Nguyễn Thanh Sơn - PV) là HLV trưởng mà không nói được cái gì hết vậy? Ở đội, HLV phó mới là người ra sân tập, tổ chức chiến thuật cho cầu thủ. Rồi đến khi thi đấu, chú Chỉnh (GĐKT Đặng Trần Chỉnh - PV) lại là người lên đội hình.

Đội có 3 người như vậy, thì cầu thủ biết nghe ai, huấn luyện như vậy thì anh em biết đường nào mà đá? Ai là người chỉ đạo thực sự? Và làm sao đội bóng ổn định được?

- Sau khi anh lên tiếng, tình hình có được cải thiện không?

- Không hề.

- Anh có tiếp tục nói điều đó với ban huấn luyện?

- Có chứ. Trước trận gặp CLB Sài Gòn giữa tháng 8/2019, tôi tiếp tục nói tình hình này không ổn đâu. Nếu chú Chỉnh làm, chú làm luôn đi. Mọi chỉ đạo quy về một mối đi. Sau buổi họp đó, mọi người thống nhất sẽ nói lại việc này với cầu thủ.

Tuy nhiên, khi họp toàn đội, chú Chỉnh không đứng ra nhận vị trí HLV trưởng. Chú chỉ nói mọi việc về chuyên môn, GĐKT sẽ lo hết. Chỉ có ở V.League, GĐKT mới lo hết như vậy thôi.

Không thể có chuyện như vậy được. Chú Chỉnh hiện là GĐKT ở phía sau. Tuy nhiên, chú đang nắm thực quyền, chỉ đạo hết mọi thứ. Các bạn có thấy chú đều ngồi trong cabin huấn luyện mọi trận đấu không? Tôi thấy chú chỉ đạo, nhưng không nhận trách nhiệm. Làm như vậy là không minh bạch.

- Lãnh đạo đội bóng có biết sự chồng chéo trong khâu điều hành ở ban huấn luyện?

- Lãnh đạo biết. Tuy nhiên, tôi không thể hiểu tại sao, họ vẫn chấp nhận điều đó. Mọi việc ở Bình Dương đều theo chú Chỉnh tự quyết. Vấn đề là chú Chỉnh làm không được. Ví dụ, một HLV khác, họ có thể đi làm đội này, đội kia rồi họ trở lại Bình Dương như chú Hải (HLV Lê Thụy Hải - PV) hay chú Mai Đức Chung. Đó là những HLV thành công. Khi đó, sẽ không ai nói gì.

Còn chú Chỉnh ở đây đã hơn 16 năm. Lần này là lần thứ tư chú lên đội một. Tôi thấy không một lần nào chú thành công. Một người liên tục thất bại như thế sao vẫn trụ lại Bình Dương? Tôi đã thấy nhiều người bất đồng với chú đã ra đi.

- Anh đã lên tiếng với chính kiến của mình. Vậy anh cũng nằm trong số người phải ra đi?

- Ở Bình Dương, ai có chính kiến thì phải rời đi, còn ai nghe lời thì trụ lại được. Đội bóng như thế làm sao mà phát triển được?

Để tôi kể một ví dụ. Năm ngoái, trước trận gặp Quảng Ninh (vòng 22 V.League 2019 - PV), tôi đang bị đau lưng. Sau khi họp đội, tôi đau quá, ăn không nổi. Tôi qua phòng báo với HLV Thanh Sơn. Tôi xin phép mình đau lưng quá, đá không nổi. Tôi bảo anh ấy là đội đã trụ hạng rồi, hoàn thành mục tiêu. Chúng ta đang trẻ hóa, thì nên trao cơ hội cho cầu thủ trẻ.

Tôi không biết ban huấn luyện trao đổi lại với nhau như thế nào. Nhưng sau đấy, toàn đội và lãnh đạo nhận được tin tôi không chịu đá. Điều đó không đúng sự thật và ác ý.

- Anh Đức đã im lặng suốt gần một năm. Tại sao cuối cùng, anh lại lên tiếng?

- Tôi hiếm khi để ý nhiều tới người khác mà chỉ tập trung vào bản thân mình. Nhưng lần này, vì bóng đá tỉnh nhà, tôi phải nói. Tôi không phải người cao cả gì, nhưng tôi muốn đội bóng để lại được điều gì đó cho tương lai của Bình Dương. Tôi nói để các bác, các chú nhìn nhận được vấn đề và thay đổi một điều gì đó.

Mọi thứ ở đây cần minh bạch và sòng phẳng. Nếu ban huấn luyện hiện tại làm tốt, tôi ủng hộ họ tiếp tục. Nhưng nếu làm không được, họ nên nhường chỗ cho người khác. Đội Bình Dương đang trẻ hóa cầu thủ thì nên trẻ hóa cả ban lãnh đạo luôn, thay đổi về tư duy, cung cách thi đấu, tập luyện.

- Anh đánh giá thế nào về việc huấn luyện chuyên môn ở đội Bình Dương?

- Chú Chỉnh đã ở đây làm hơn chục năm. Chú có học được điều gì mới trong những năm qua không? Nhiều bài tập mà đội Bình Dương thực hiện đều lỗi thời. Chú không chịu đi học, bổ sung kiến thức, thu nạp thêm mà chỉ dựa vào kinh nghiệm thi đấu từ xưa. Tôi kể, bạn có thể không tin chứ lúc khởi động, tôi tập nâng cao gối, người ta còn không cho làm. Các cầu thủ dự bị và VĐV muốn tập thêm đều bị phạt hết, không cho tập.

Cứ nhìn lò đào tạo trẻ Bình Dương mà chú Chỉnh làm xem, bao nhiêu năm qua, đội có sản sinh được ngôi sao trẻ nào không? Mọi người nói Tiến Linh phải không? Tôi nói thẳng Tiến Linh lên đội một còn non lắm. Đừng nghĩ Tiến Linh, Tỷ (Tống Anh Tỷ - PV), Huy (Nguyễn Trọng Huy - PV) lên đội một đã giỏi ngay. Di chuyển, chạy chỗ, phối hợp, các em nó chưa biết phải làm như thế nào cho phù hợp.

Có những buổi sáng xong việc, tôi và Lê Tấn Tài ở lại tập cho các em. Tôi bảo Tấn Tài là: “Mày lớn rồi, phải ở lại tập cho các em. Không phải cứ xong việc của mình là mày đi về”. Tấn Tài được cái chịu khó. Cậu ấy ở lại chỉ cho Tỷ, cho Huy ở hàng tiền vệ. Nhờ vậy, đội mới có được như hôm nay chứ không phải thắng là do chú làm, còn thua thì đổ cho người này, người kia.

Tại sao chúng tôi phải bỏ công, bỏ sức như vậy? Vì chúng tôi sống bằng cái tâm và muốn đội bóng phát triển thật sự. Những chuyện này, các anh cứ hỏi các cầu thủ trẻ xem tôi nói đúng không. Tôi dám nói ra vì tôi muốn bóng đá Bình Dương phát triển, muốn điều tốt cho các em và cho lứa trẻ sau này.

- Anh nghĩ thế nào về cuộc trẻ hóa ở Bình Dương hiện tại?

- Thế nào là trẻ hóa trong bóng đá? Trẻ hóa không phải là các anh già đá trước, thắng 2 bàn, 3 bàn rồi các em vào sau. Trẻ hóa là chúng ta dám cho các em có khả năng chơi từ đầu, tích lũy kinh nghiệm. Tôi luôn bày tỏ với ban huấn luyện rằng phải cho các em đá trước, khi khó thì mấy anh lớn mới vào. Chứ làm kiểu hiện tại thì chệch hướng, cái đó không phải là trẻ hóa. Tuy nhiên, người ta sợ thua, họ không dám làm như vậy.

Họ không cho các em vào, không tập được cho các em hàng ngày. Cầu thủ trẻ được dạy dỗ tốt, vào sân còn chưa chắc đá nổi nữa là dạy kém. Khi các em vào sân, chưa đá được thì họ la. Tại sao lại như vậy? Thế không ai trách ban huấn luyện à? Các thầy không có trình độ, các em làm sao khá được? Đội Bình Dương giờ không có lối chơi, chủ yếu là tập trung bóng dài, tự phát. Ban huấn luyện không có lối chơi, không tập thì làm sao mà các em thi đấu.

Năm ngoái, CLB đã trụ hạng. Đội bóng không còn tham vọng thì tại sao không cho các em thi đấu. Thà đội công bố tham vọng rồi quyết tâm hết sức vì mục tiêu đó. Chứ đội không có tham vọng, sao không cho các em cơ hội?

Có đội nào trẻ hóa như Bình Dương, trẻ hóa và vứt hết trụ cột đi không? Tại sao tôi, Tấn Tài, Tấn Trường đều ra đi. Bởi chúng tôi có chính kiến, không nghe theo người khác. Những người dám lên tiếng như vậy đều không thể trụ lại ở đội Bình Dương.

- Nếu được lên tiếng, anh có góp ý nào cho tương lai của đội bóng?

- Tôi nghĩ nên mời những HLV có bằng cấp, tâm huyết và trình độ về đây. Ví dụ như HLV Hoàng Anh Tuấn , HLV Nguyễn Đức Thắng, anh Nguyễn Minh Phương hay là chú Phan Thanh Hùng, còn nhiều người có thể làm được lắm. Đó đều là những người có trình độ, từng đi học và nâng cấp bản thân. Họ mới giúp các em trẻ phát triển được.

- Còn anh thì sao, có cơ hội nào cho anh trở về Bình Dương trong tương lai không?

- Dù chuyện gì xảy ra tại CLB, tôi vẫn quay về thành phố Bình Dương. Nhà tôi ở đó, tôi còn đi đâu nữa? Không phải cứ ở đội bóng, tôi mới cống hiến được cho CLB. Tôi quyết định nói thế này cũng là vì tôi vẫn hướng về CLB Bình Dương, vẫn luôn nhớ ân tình của đội bóng suốt bao năm qua.

- Cuối mùa 2019, CLB Bình Dương tuyên bố chia tay các công thần, trong đó có anh, để phục vụ mục đích trẻ hóa. Điều đó có đúng không?

- (bật cười) Tôi hỏi bạn nhé, Bình Dương trẻ hóa, nhưng Nguyễn Trung Đại Dương (34 tuổi) năm nay bao nhiêu tuổi? Tại sao cậu ấy già như thế, đội vẫn lôi về? Trần Đức Cường (35 tuổi) năm nay bao nhiêu tuổi? Năm ngoái, thủ môn Trần Đức Cường còn ngồi dự bị thì sao đội vẫn ký lại?

Sau khi tuyên bố trẻ hóa, thanh lọc công thần, đội quyết định mời HLV Carlos Oliveira về cầm đội. Người khác không hiểu nhưng tôi hiểu. Vì lãnh đạo sợ bỏ tôi, bỏ Tấn Tài (Lê Tấn Tài - PV) mà không có lý do chính đáng thì CĐV phản đối. Vì vậy, họ mời ông Oliveira về để trám chỗ, cho ông ấy thực hiện trẻ hóa. Đó là cách họ đổ trách nhiệm lên ông HLV người Brazil. Lý do thực sự khiến Bình Dương đẩy tôi đi là do chú Chỉnh muốn thâu tóm mọi quyền lực.

Điều buồn cười là mấy tháng sau, họ đuổi việc ông Oliveira và bảo ông ấy không có bằng HLV. Dù sau đó, ông Olivera đã khẳng định và đưa cả giấy tờ nói mình có bằng A.

- CLB Bình Dương thông báo không gia hạn hợp đồng với anh như thế nào?

- Đại diện đội bóng không hề gặp mặt trực tiếp tôi. Việc này, anh có thể hỏi lại xem tôi nói có đúng không. Tôi thấy làm vậy là thiếu tôn trọng. Không có đến một cuộc gọi điện thoại để thông báo cho Anh Đức. Họ chỉ nhắn tin cho tôi, mà là nhắn qua mạng nhé. CLB sắp xếp một chuyên viên hậu cần, người thường lo việc đặt khách sạn cho cầu thủ, đi nhắn tin cho tôi thông báo không ký tiếp nữa. Ngoài ra, không ai có trách nhiệm ở đội bóng nói với tôi tiếng nào về việc này.

- Tới hôm nay, đã có quan chức nào của đội Bình Dương gặp anh chưa?

- Chưa có ai, vẫn không có ai đề cập lại chuyện đó với tôi. Khi tôi hẹn gặp mặt, còn không một ai nói chuyện. Nhiều lúc tôi tới sân Gò Đậu xem đội tập, thi đấu, lãnh đạo tình cờ gặp tôi chỉ bắt tay chứ không đề cập gì chuyện chấm dứt hợp đồng. Tôi chào họ rồi hai bên xem trận đấu, ai làm việc của người nấy, không còn tương tác gì thêm. Rõ ràng, người ta muốn làm gì thì người ta phải tôn trọng mình đã, nhưng người ta không muốn.

- Anh có sốc không khi CLB Bình Dương cư xử như thế với mình, một cầu thủ có nhiều đóng góp cho đội bóng?

- Tôi đã làm việc cùng chú Đặng Trần Chỉnh ba lần trước đó nên thừa hiểu chú ấy. Tôi chơi vì đam mê chứ bản thân không hề thiếu thốn. Tuy nhiên, nói gì đi nữa, tôi cũng còn tâm huyết, tôi còn muốn cống hiến cho Bình Dương. Tôi nghĩ có lý do gì đó mà người của đội bóng không muốn có một cuộc nói chuyện, gặp mặt hay tuyên bố lý do kết thúc hợp đồng với tôi.

- Một số nguồn tin tiết lộ lãnh đạo CLB Bình Dương từ chối gia hạn vì cho rằng anh không còn đủ khả năng cống hiến ở tuổi 35?

- Các bạn biết trình độ tôi rồi. Cường độ của tuyển Việt Nam, tôi còn theo kịp nữa là Bình Dương. Trận gặp Thái Lan tháng 11/2019, tôi vẫn được gọi và vẫn đá được. Tôi không chơi trận đó chỉ vì chưa đạt 100% thể lực.

Cường độ tập luyện của đội tuyển phải cao hơn các CLB khác. Vậy mà, tôi không bỏ buổi tập nào của ông Park Hang-seo. Ai dám nghĩ tôi không gánh được công việc tại Bình Dương?

- Vậy tại sao anh không tìm đội bóng mới ngay khi hết mùa giải 2019?

- Lẽ ra, tôi đi ngay từ đầu mùa. Với tên tuổi của tôi, nhiều đội bóng muốn lấy tôi lắm, nhưng tôi phải cân nhắc và từ chối. Sau đó, tôi vẫn ở lại Bình Dương thêm. Bình Dương là nơi tôi sinh ra, nơi tôi sống ở đó, không khi nào tôi bỏ được hết. Tôi không đóng góp về chuyên môn, tôi cũng sẽ đóng góp ở khía cạnh khác cho đội bóng. Còn những người khác họ muốn gì ở Bình Dương, muốn làm lợi cho cá nhân họ, tôi không quan tâm.

Đó là sự biết ơn của tôi. Phải nói thật lòng, tôi được như ngày hôm nay là nhờ Bình Dương và Công ty Becamex, nhờ họ mà có Anh Đức của hôm nay. Tại sao vì vài cá nhân mà tôi phải rời xa quê hương của mình? Tôi đã ở lại đó nửa năm dù chỉ tập chay. Tôi muốn qua thời gian, mọi người tự có câu trả lời thật sự về Anh Đức.

- Lần triệu tập tuyển Việt Nam gần nhất, danh sách ghi anh thuộc biên chế HAGL. Lúc đó, anh cảm thấy thế nào?

- Nói thật là tôi buồn lắm. Tôi đã cống hiến cả cuộc đời mình cho Bình Dương. Giờ tôi phải chuyển sang đội khác. Tôi cảm ơn HAGL vì đây là môi trường tập luyện tốt, các em ở đây đều có trình độ, là tuyển thủ quốc gia. Đó là nơi tốt cho mình tập luyện thi đấu.

Tôi cũng thấy thanh thản hơn khi rời Bình Dương. Về Gia Lai, mình cũng đỡ phải gánh lấy trách nhiệm như tại Bình Dương. Ngày còn ở đội Bình Dương, cái gì mình cũng phải gánh, trở thành nguyên nhân của mọi thất bại. Cứ đội thua, người ta hỏi Anh Đức. Cứ đọc báo đi, bạn sẽ thấy mỗi khi Bình Dương thua, hình ảnh Anh Đức là đại diện, chình ình ở trang báo.

- Anh Đức nổi tiếng là cầu thủ có nền tảng kinh tế tốt. Tại sao anh vẫn theo đuổi nghiệp bóng đá ở tuổi 35 và sau những gì diễn ra tại Bình Dương?

- Vì đó là đam mê, nó ăn vào máu mình rồi. Tôi nghĩ mình còn sức thì tôi vẫn chơi. Tôi chỉ sợ một ngày mình không còn đủ sức để đuổi theo đam mê nữa. Tôi đủ sức chơi được mà. Tại sao đợt vừa rồi đội tuyển tập trung, tôi vẫn được gọi tên? Mọi người đều thấy rồi đó, tôi đâu phải người thừa.

Tôi cũng đã học xong bằng B huấn luyện viên. Lẽ ra, tôi học cả bằng A rồi nhưng đợt 2018, dính vào AFF Cup nên tôi chưa học được. Tôi cũng đã chuẩn bị hết cho ngày giải nghệ rồi. Tôi chẳng thiếu thứ gì đâu, đừng nghĩ tôi phải năn nỉ, ăn theo để được cái này, cái kia.

- Cảm ơn anh vì cuộc trao đổi.