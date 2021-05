Anh Đức tỏa sáng trước ngày chốt danh sách đội tuyển

Tiền đạo Nguyễn Anh Đức ghi bàn thắng duy nhất giúp Long An hạ An Giang ở vòng 7 giải hạng Nhất Quốc gia 2021 vào chiều 5/5.

Bàn thắng của tiền đạo kỳ cựu tuyển Việt Nam được thực hiện ở phút thứ 81. Từ tình huống đá phạt góc bên phía cánh trái, Anh Đức bật cao đánh đầu xé lưới đối thủ, để mang về 3 điểm cho Long An trên sân Rạch Giá.

Cầu thủ Long An ăn mừng cuồng nhiệt với bàn thắng duy nhất. Đây là bàn thắng thứ 5 của Anh Đức ở mùa giải này. Hiệu suất ghi bàn của anh là 0.7 bàn/trận, con số ấn tượng trước ngày tập trung đội tuyển Việt Nam.

Chiến thắng trước An Giang giúp thầy trò ông Ngô Quang Sang tạm leo lên vị trí thứ 3 với 12 điểm. Trận đấu giữa Long An với An Giang diễn ra sớm nhất ở vòng 7 khi đội chủ nhà phải mượn sân của Kiên Giang để thi đấu lúc 15h30.

Anh Đức đang có phong độ tốt trong màu áo Long An trước khi đội tuyển hội quân. Ảnh: Quang Thịnh.

Sự bổ sung Anh Đức ở đầu mùa đã cho Long An hưởng quả ngọt. Tiền đạo sinh năm 1985 ghi bàn đều đặn, thay đổi toàn diện bộ mặt hàng công của họ ở mùa giải 2021. Năm ngoái, Long An còn suýt rớt hạng nếu không thắng Đồng Tháp.

Phong độ hiện tại giúp Anh Đức luôn có tên trong danh sách sơ bộ của HLV Park Hang-seo. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chưa tung ra bản danh sách chính thức. Tuy nhiên, nhiều khả năng Đức "Eto'o" sẽ tập trung với tuyển Việt Nam.

Anh Đức đang dẫn đầu cuộc đua "Vua phá lưới" ở giải hạng Nhất với 5 bàn thắng. Người theo sau là cầu thủ Trần Văn Tùng của Khánh Hòa và Phù Trung Phong của Bà Rịa - Vũng Tàu với cùng 4 bàn thắng.