Anh Đức ghi bàn ở tuổi 37

Chiều 2/4, Nguyễn Anh Đức lập cú đúp trong trận thua 2-3 của Long An trước Bà Rịa - Vũng Tàu tại vòng 3 giải hạng Nhất 2022.

Sau 2 trận vào sân đá chính, Nguyễn Anh Đức phải chờ tới trận đấu thứ 3 mới có bàn thắng cho CLB Long An tại giải hạng Nhất Quốc gia 2022. Ở trận đấu tiếp đón Bà Rịa - Vũng Tàu chiều 2/4, anh ghi 2 bàn, gồm quả đá phạt đền và pha sút bóng sống kỹ thuật, nhưng không thể giúp đội nhà giành chiến thắng.

Đây mới là lần đầu CLB Long An có bàn thắng sau 3 trận ở mùa giải này. Hai trận trước, họ hòa 0-0 trước Phố Hiến và thua 0-1 trước An Giang. Việc lập cú đúp trong hoàn cảnh đó đủ nói lên đẳng cấp và ảnh hưởng của Anh Đức đối với CLB. Năm nay, anh đã 37 tuổi, vừa thi đấu, vừa làm trợ lý cho HLV trưởng Ngô Quang Sang.

Trợ lý HLV Anh Đức ghi cú đúp đầu tiên sau 3 trận ra sân ở giải hạng Nhất 2022. Ảnh: Quang Thịnh.

Nguyễn Anh Đức sinh năm 1985, là tiền đạo cắm hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Anh chia tay đội tuyển năm 2019 để tập trung cho sự nghiệp huấn luyện tại CLB.

Những hình ảnh đầu tiên của Anh Đức trong vai trò trợ lý huấn luyện đã ít nhiều được hé lộ từ đầu mùa giải, khi anh hỗ trợ chỉ đạo đàn em thi đấu giao hữu với U23 Việt Nam trong chuyến tập huấn ở Bình Dương hồi tháng 2. Anh Đức đã có bằng A của Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC), đủ điều kiện dẫn dắt các đội V.League.

Tuy nhiên, đội Long An non kinh nghiệm vẫn cần có sự hiện diện của Anh Đức trong vai trò cầu thủ. Thậm chí, ở mùa giải 2021, anh ghi 5 bàn sau 5 trận, giúp CLB Long An đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Những bàn thắng của anh mang lại 10 trong 12 điểm mà đội giành được. 5 bàn của Anh Đức cũng là tất cả bàn thắng của CLB Long An.

Mùa giải này, Anh Đức cùng các đàn em vẫn chưa có chiến thắng. Đội Long An tạm đứng cuối bảng xếp hạng giải hạng Nhất với một điểm.