Ảnh đời thường của Hoa hậu Thái Lan cao 1,8 m vừa công khai bạn gái

Chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia Thái Lan 2023 diễn ra ở thành phố Bangkok, Thái Lan vào tối 4/4. Vượt qua 14 thí sinh, First Wang đăng quang ngôi vị cao nhất. Được nhận xét gương mặt sắc sảo, chiến thắng của First Wang hoàn toàn thuyết phục khán giả. Ảnh: Thai Sashes.

Sau cuộc thi, cô nhận được số tiền thưởng hơn 14.000 USD , cùng vương miện trị giá gần 115.000 USD . Với danh hiệu hiện có, First Wang sẽ đại diện Thái Lan dự thi Miss Supranational (Hoa hậu Siêu quốc gia) được tổ chức ở Ba Lan vào tháng 7. Ảnh: Wang Patraporn.

First Wang (hay còn gọi là Patraporn Wang), 28 tuổi, từng theo học tại Đại học Thammasat. Cô có thời gian làm tiếp viên hàng không của hãng Emirates. Hiện tại, cô là người mẫu tại Thái Lan. Ảnh: Instagram.

Đương kim Miss Supranational Thailand là gương mặt quen thuộc của người hâm mộ sắc đẹp. Trước Miss Supranational Thailand, cô giành chiến thắng ở cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2014. First Wang từng đăng ký tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan vào các năm 2019 và 2022. Do vậy, người đẹp được mệnh danh là "cô gái dành cả thanh xuân để đi thi hoa hậu". Ảnh: Instagram.

Cuộc đua dao kéo của phụ nữ

If I Had Your Face là tiểu thuyết đầu tay của Frances Cha, ra mắt tại Mỹ vào tháng 4 vừa qua. Cuốn sách kể về 4 cô gái đang nỗ lực thành công ở Seoul – “kinh đô phẫu thuật thẩm mỹ” của thế giới, nơi 1/3 người dưới 30 tuổi đã từng dao kéo với mong muốn đẹp hơn.

Các nhân vật trong tiểu thuyết của Cha không được đánh giá bởi trí tuệ, tính cách hay thành tích, mà bởi những đặc điểm trên gương mặt được tạo ra nhờ phẫu thuật thẩm mỹ.