Ảnh đời thường của Á hậu 1 Bảo Ngọc

Ngoài giải Á hậu 1, Bảo Ngọc cũng được trao danh hiệu Người đẹp thời trang và Người đẹp nhân ái của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Kể về hành trình thực hiện dự án nhân ái thuộc khuôn khổ cuộc thi, Bảo Ngọc chia sẻ: "Tôi được gặp má Ba, gặp An. Má Ba đã ngoài 80 tuổi, tóc bạc trắng nhưng vẫn nguyện cống hiến quãng đời còn lại cho việc từ thiện. An là cô gái bằng tuổi tôi, nhưng vì bệnh tật phải gác lại ước mơ. Suốt hành trình, tôi không xem má Ba hay An là nhân vật, mà xem họ là người thân".