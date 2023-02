'Ảnh đế' Hàn Quốc khó có đường trở lại showbiz

Truyền thông Hàn Quốc nhận định Yoo Ah In có thể bị liệt vào danh sách cấm của các đài truyền hình. Do đó, anh khó trở lại showbiz sau scandal dùng 3 loại chất cấm.

Vụ điều tra sử dụng chất cấm của Yoo Ah In đang xuất hiện liên tục trên bảng tìm kiếm và tin tức được đọc nhiều nhất tại Hàn Quốc. Từ ngôi sao hạng A, chiến thắng nhiều giải thưởng lớn của điện ảnh Hàn Quốc, Yoo Ah In đang đứng trước nguy cơ đánh mất sự nghiệp. Theo truyền thông Hàn Quốc, nam diễn viên khó có thể trở lại ngành giải trí bởi vụ việc của anh khá nghiêm trọng.

Nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên bị phát hiện dùng 3 loại chất cấm

Sports Chosun đưa tin theo kết quả điều tra, nam diễn viên Yoo Ah In đã sử dụng propofol (một chất bị cấm tại Hàn Quốc) 73 lần chỉ trong năm 2021. Các cuộc điều tra bổ sung đang được cảnh sát tiếp tục. Cảnh sát cho biết đã thu được dữ liệu máy tính từ Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm. Qua đó, Yoo Ah In nhận tổng cộng 4.400 ml propofol chỉ trong năm 2021. Đồng nghĩa, anh sử dụng trung bình 60 ml cho mỗi lần thăm khám.

Ngày 26/2, SBS dẫn lời một chuyên gia y tế cho biết: "Thông thường, nếu uống 15 đến 20 ml, bạn sẽ rơi vào trạng thái mê man trong khoảng một hoặc hai giờ. Tuy nhiên, Yoo Ah In dùng nhiều hơn gấp ba lần”.

Yoo Ah In có nguy cơ tiêu tan sự nghiệp vì dùng chất cấm.

Đơn vị điều tra tội phạm ma túy của Cơ quan cảnh sát thành phố Seoul đang so sánh và phân tích tình trạng đơn thuốc propofol của Yoo Ah In với hồ sơ y tế thực tế, được bàn giao từ Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm. Cảnh sát cũng triệu tập các quan chức bệnh viện cung cấp thuốc cho Yoo Ah In để tìm hiểu nam diễn viên sử dụng với mục đích y tế hay không.

Đặc biệt, theo tin tức ngày 27/2 của MBN, Viện Điều tra Khoa học Quốc gia phát hiện Yoo Ah In dương tính với cần sa, propofol và thành phần ma túy thứ 3 sau khi xét nghiệm nước tiểu, tóc của anh. Đây là lần đầu tiên, một nghệ sĩ Hàn Quốc dương tính với 3 loại chất cấm khác nhau cùng lúc.

Ngay sau khi cuộc điều tra hoàn tất, cảnh sát có kế hoạch triệu tập Yoo Ah In. Về vấn đề trên, công ty của nam diễn viên cho biết: "Chúng tôi không có quyền tiết lộ bất cứ điều gì vì chưa nghe thông báo chính thức nào từ cảnh sát".

Trước đó, một số bệnh viện và phòng khám, bao gồm phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ ở Gangnam và Yongsan-gu, Seoul đã bị khám xét, tịch thu để bảo đảm hồ sơ bệnh án. Yoo Ah In bị bắt giữ tại sân bay Quốc tế Incheon ngày 5/2, ngay sau khi từ Mỹ trở về Hàn Quốc.

Ngày trở lại showbiz trở nên xa vời

Yoo Ah In sinh năm 1986, tên thật Uhm Hong Sik và bắt đầu được biết đến từ bộ phim Sungkyunkwan Scandal. Nam diễn viên tham gia nhiều dự án phim ảnh khác như Punch (2011), Secret Affair (2014), Veteran (2015), The Throne (2015), Six Flying Dragons (2015-2016), Burning (2018), #Alive (2020) hay gần đây là Hellbound.

Nam diễn viên nhận nhiều giải thưởng khác nhau như Giải thưởng Điện ảnh Châu Á, Giải thưởng Cheval Noir của Liên hoan phim Quốc tế Fantasia, hai Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh và hai Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang. Trong đó, Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh được mệnh danh Oscar Hàn Quốc. Anh hai lần thắng giải Ảnh đế Nam diễn viên chính xuất sắc ở Rồng Xanh.

Ma túy khiến "ảnh đế" Hàn Quốc sụp đổ sự nghiệp.

Với vai diễn Lee Jong Su trong Burning, Yoo nhận nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình quốc tế. Anh thậm chí là người châu Á duy nhất có mặt trong danh sách Diễn viên xuất sắc năm 2018 của The New York Times. Yoo Ah In cũng là diễn viên Hàn Quốc đầu tiên góp mặt ở danh sách.

Trên các diễn đàn Hàn Quốc, cư dân mạng đang thảo luận về tương lai của nam diễn viên sau cáo buộc sử dụng ma túy. So với các ngôi sao khác của Hàn Quốc cũng bị điều tra vì sử dụng chất cấm, trường hợp của Yoo Ah In nghiêm trọng hơn do số lượng, tần suất và hình thức sử dụng.

Theo tờ Slist, rất có khả năng Yoo Ah In không bao giờ quay lại lĩnh vực điện ảnh. Sau vụ việc, loạt phim của Yoo Ah In như The Match, Goodbye Earth hay Hellbound mùa 2 có thể bị hoãn ngày phát hành.

Slist cho biết ngay cả khi Yoo Ah In cố gắng trở lại ngành giải trí, khó có kênh truyền hình nào phát sóng nội dung hay dự án có sự tham gia của nam diễn viên. Slist nhấn mạnh Yoo Ah In có thể bị liệt vào danh sách cấm của các kênh truyền hình Hàn Quốc.

Một chuyên gia trong ngành giải trí cho biết: "The Match được nền tảng quyết định mua với kinh phí lớn và phát hành dưới dạng nội dung gốc. Phim được kỳ vọng thu hút sự chú ý khi có sự tham gia của các diễn viên hàng đầu như Lee Byung Hun và Yoo Ah In. Nếu việc ra mắt phim thất bại, Yoo Ah In sẽ phải trả một khoản tiền phạt rất lớn”.

Hellbound mùa 2 vốn dự kiến ​​khởi quay vào tháng 6. Truyền thông khẳng định đoàn phim sẽ tìm diễn viên thay thế Yoo Ah In. Mùa đầu tiên của phim được phát hành năm 2021 và nhận phản hồi nhiệt tình từ khắp nơi trên thế giới.

Hiện tại, nhiều thương hiệu ký hợp đồng quảng cáo với Yoo Ah In cũng xóa tất cả hình ảnh của nam diễn viên ở cả trang trực tuyến lẫn ở cửa hàng. Điều đó cho thấy sự tẩy chay triệt để ở mọi phương diện với nam diễn viên.