Ảnh cưới của Phương Nga và Bình An

Ngày 23/9, Phương Nga và Bình An chia sẻ loạt ảnh cưới chụp tại Ninh Thuận. Á hậu nói với Zing cô luôn mong muốn thực hiện bộ hình lãng mạn trên đồi cát và được Bình An hưởng ứng. Cô dâu tương lai lựa chọn những mẫu váy cưới thanh lịch, kiểu dáng đơn giản. Trong khi đó, Bình An mặc suit lịch lãm, nam tính và đồng điệu.