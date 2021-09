Ảnh chưa công bố trong lễ cưới Lee Hyori

Nhân dịp kỷ niệm 8 năm ngày cưới, nhạc sĩ Lee Sang Soon - chồng Lee Hyori - đã tiết lộ bức ảnh chụp trong hôn lễ tại đảo Jeju vào tháng 9/2013.

Ngày 1/9, Herald Pop đăng tải bức ảnh đám cưới chưa từng được công bố của Lee Hyori và Lee Sang Soon. Bức ảnh do do chính Lee Sang Soon tiết lộ để kỷ niệm 8 năm kết hôn của anh và "nữ hoàng gợi cảm" Kpop.

"Ngày này 8 năm trước, kỷ niệm ngày cưới", Lee Sang Soon chú thích cho bức ảnh.

Trong hình, Lee Hyori vẫn mặc bộ váy cưới giản dị của nữ ca sĩ, còn Lee Sang Soon đã thay sang quần áo mặc ở nhà. Hai người chụp ảnh cùng chú chó được nuôi trong gia đình.

Lee Sang Soon tiết lộ ảnh chưa từng công bố của anh và Lee Hyori.

Lee Hyori đã xóa tài khoản Instagram vào tháng 9/2020 sau khi nhận nhiều bình luận ác ý. Do đó, chỉ một mình Lee Sang Soon chia sẻ bài đăng kỷ niệm đám cưới lên mạng xã hội.

Cặp nghệ sĩ kết hôn vào tháng 9/2013, sau hai năm hẹn hò bí mật. Hôn lễ được tổ chức riêng tư tại đảo Jeju, với số lượng khách mời hạn chế. Sau khi kết hôn, Lee Hyori và chồng sống tại nông trại riêng trên đảo, không tham gia showbiz.

Tuy nhiên, vào cuối năm 2019, Lee Hyori đã bán biệt thự và nông trại ở Jeju để quay về Seoul. Thời điểm đó, nguồn tin thân cận tiết lộ nữ ca sĩ có ý định trở lại showbiz sau nhiều năm vắng mặt.

"Nữ hoàng gợi cảm" xuất hiện trong chương trình giải trí do Yoo Jae Suk chủ trì, cùng "MC quốc dân" và Bi Rain lập nên nhóm nhạc SSAK3. Nhóm chỉ hoạt động vào mùa hè năm 2020, sau đó tan rã.

Chương trình của Yoo Jae Suk tiếp tục giúp Lee Hyori tập hợp Uhm Jung Hwa, Jessi và Hwasa, lập nên nhóm nhạc nữ 4 thành viên. Nhóm nhạc "chị đại" cũng hoạt động trong thời gian ngắn, liên quan đến show How Do You Play của Yoo Jae Suk, sau đó tan rã.

Hiện tại, Lee Hyori đã ngừng các hoạt động giải trí, ca hát. Theo Herald Pop, nữ ca sĩ đang nghỉ ngơi vì có ý định sinh con sau 8 năm kết hôn.