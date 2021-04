Anh chị em nổi tiếng của Brad Pitt, Nicole Kidman

Antonia là em gái của "thiên nga Australia" Nicole Kidman. Khác với người chị tìm kiếm sự nghiệp ở Hollywood, Antonia phát triển ở quê nhà trong vai trò nhà báo, nhà sản xuất truyền hình nổi tiếng. Antonia Kidman đứng sau thành công của hai series The Little Things và The Bigger Things. Ngoài ra, cô còn chủ trì chương trình From Here to Maternity, sau đó giành giải Nữ MC được yêu thích tại ASTRAs năm 2008.