Ảnh chân dung chính thức đầu tiên của Vua Charles III sau đăng quang

Trong bức ảnh đang được lan truyền rộng rãi, có thể thấy Vua Charles III mặc áo tunic tím, áo choàng Robes of Estate, đội vương miện Imperial State (Nhà nước Hoàng gia) và đang cầm quả cầu cùng vương trượng.

Theo People, đối với bức chân dung này, Vua Charles III ngồi trên một trong hai chiếc ghế ngai vàng năm 1902 - vốn được làm cho vợ chồng vị vua tương lai George V trong lễ đăng quang của Vua Edward VII.

Nặngg 1,06 kg và cao 31,5 cm, Vương miện Imperial State được khảm 2.868 viên kim cương, 17 viên ngọc bích, 11 viên ngọc lục bảo, 269 viên ngọc trai và 4 viên hồng ngọc. Vương miện này còn có viên kim cương Cullinan II, viên đá lớn thứ hai được cắt từ viên kim cương Cullinan.

Bên cạnh đó, Vua Charles III hôm 8/5 gửi lời cảm ơn "chân thành" tới những người tham gia lễ đăng quang của ông vào cuối tuần. Ông cho biết bản thân và Hoàng hậu Camilla sẽ cống hiến cuộc đời mình để phục vụ người dân Vương quốc Anh và Khối thịnh vượng chung.

Tuyên bố được đưa ra vào cuối ba ngày lễ kỷ niệm đăng quang, kèm theo 4 bức ảnh chính thức của Vua Charles, Hoàng hậu Camilla và các thành viên hoàng gia.

Vua Charles III cũng gọi sự ủng hộ của quốc gia trong suốt lễ kỷ niệm lịch sử này là "món quà đăng quang tuyệt vời nhất có thể".

Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla ngày 6/5 chính thức đăng quang tại Tu viện Westminster, đánh dấu sự khởi đầu mang tính biểu tượng của một kỷ nguyên hoàng gia mới ở Anh.

