Anh cấm đàn ông mặc vest ra rạp xem 'Minions: The Rise of Gru'

Trào lưu "gentle minions" khiến một số rạp phim tại Anh đưa ra quy định nghiêm ngặt về trang phục đối với khán giả tới xem “Minions: The Rise of Gru”.

Ngày 4/7, The Guardian đưa tin một số rạp phim tại Anh đã cấm các nhóm thanh niên mặc vest tới xem Minions: The Rise of Gru.

Sau khi Minions: The Rise of Gru công chiếu tại Anh, một trào lưu có tên “gentle minions” đã lan truyền khắp nền tảng TikTok. Các thanh niên tham gia trào lưu này coi rạp chiếu phim như nhà riêng và có hành động gây rối.

Các video về trào lưu “gentle minions” thu hút hàng triệu lượt xem.

Theo The Guardian, một số người đã lấy chuối, món ăn yêu thích của các Minions để ăn nhẹ trong buổi chiếu và vỗ tay ồn ào, khiến trải nghiệm xem phim của khán giả bị ảnh hưởng. Nhóm người này còn sao chép cử chỉ của Gru - nhân vật chính của bộ phim.

Nhóm thanh niên mặc vest gây rối các rạp phim tại Anh. Ảnh: Sky News.

Do đó, các rạp phim tại Anh phải đưa ra quy định hạn chế trang phục đối với khán giả tới xem Minions: The Rise of Gru.

Trong một tuyên bố đăng trên Twitter, The Regal viết: “Chúng tôi hiện không chấp nhận những đứa trẻ không có người lớn đi cùng và mặc vest tới xem Minions: The Rise of Gru. Lý do là hai ngày qua, chúng tôi đã gặp nhiều vấn đề liên quan tới thái độ của nhóm người có cách ăn mặc như vậy”.

“Vì một số sự cố xảy ra tại các rạp chiếu phim vào cuối tuần qua, chúng tôi từ chối bất kỳ nhóm khách nào mặc trang phục chỉnh tề vào rạp xem Minions: The Rise of Gru”, một rạp chiếu phim tại Odeon thông báo.

Các rạp phim tại Anh cấm thanh niên mặc vest tới xem Minions: The Rise of Gru. Ảnh: Rotten Tomatoes.

Minions: The Rise Of Gru là phần tiền truyện của Despicable Me, kể về thời thơ ấu của nhân vật Gru (Steve Carell lồng tiếng). Ngay từ nhỏ, Gru đã luôn ao ước trở thành siêu ác nhân. Sau khi thất bại trong việc xin gia nhập tổ chức Vicious 6, Gru cùng các Minions bày ra hàng loạt trò tai quái để chứng minh rằng tổ chức này đã sai khi loại bỏ cậu.

Tác phẩm có thành tích ấn tượng tại thị trường trong nước cũng như các khu vực khác kể từ khi công chiếu.

Trên trang phê bình phim Rotten Tomatoes, Minions: The Rise of Gru nhận được đánh giá tích cực, gồm 92% từ khán giả và 71% từ giới chuyên gia. Trên IMDB, phim đạt 7,3/10 điểm và là bộ phim có điểm số cao thứ hai trong loạt phim về Minions, xếp sau Despicable Me.