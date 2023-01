Ảnh bikini của Selena Gomez và sự xấu xí của mạng xã hội

Trong bộ ảnh bikini mới nhất, Selena Gomez bị dân mạng chế giễu về ngoại hình và cân nặng. Nhiều người thậm chí yêu cầu nữ ca sĩ giảm cân để vừa lòng công chúng.

Những bức ảnh trong chuyến du lịch đón năm mới ở Cabo San Lucas, Mexico của Selena Gomez đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Các trang có ảnh hưởng trên Twitter và TikTok như @PopBase, @Mara Angeliz chia sẻ lại những tấm hình và gọi đây là "bộ ảnh bikini đẹp nhất của Selena". "Selena Gomez trông thật lộng lẫy khi cô ấy tạo dáng trước ống kính ở Cabo", @PopBase viết.

Tuy nhiên, bên dưới những bài đăng này, nhiều người dùng mạng xã hội đã để lại các bình luận chế giễu, miệt thị ngoại hình nữ ca sĩ.

Tôn vinh sự gầy gò

Mọi người tiếp tục cho thấy mối bận tâm tập thể về ngoại hình và cụ thể hơn là cân nặng của một người. Bất chấp những câu trích dẫn về cơ thể tích cực, đa dạng trên Instagram, Facebook hay TikTok, mạng xã hội ngày nay vẫn tràn ngập lời miệt thị, body shaming, thể hiện kỳ vọng không tưởng đối với cơ thể người nổi tiếng.

Theo Alex Light, tác giả cuốn sách You Are Not a Before Picture, văn hóa ăn kiêng kéo dài trong nhiều thập kỷ đã dẫn đến sự ám ảnh về ngoại hình, cân nặng.

"Cha mẹ, ông bà của chúng ta đã được dạy để sợ béo và tôn vinh sự gầy gò. Họ có nền tảng để tin rằng gầy là điều tốt nhất mà con người có thể đạt được. Và niềm tin sai lầm này vẫn chưa thay đổi cho đến những năm gần đây, khi sự tích cực của cơ thể trở thành xu hướng chủ đạo. Niềm tin đã ăn sâu không thể bị phá bỏ trong một sớm một chiều".

Selena cho biết cô từng cố gắng giảm cân, giữ dáng vì những bình luận soi mói ngoại hình.

Cho dù vậy, văn hóa ăn kiêng hay chứng sợ béo không thể biện minh cho những bình luận tàn nhẫn về cơ thể người khác trên mạng xã hội.

Trong một thế giới lý tưởng, hình dạng và kích thước cơ thể chỉ đơn giản là những phần trung lập của cuộc sống. Chúng sẽ không phải là mối bận tâm và chắc chắn không trở thành chủ đề nóng trong các cuộc trò chuyện.

"Mọi hình dạng và kích thước sẽ được chấp nhận mà không nhận về bất kỳ ánh mắt nghi ngờ hay bình luận soi mói nào. Lúc đó, khán giả cũng sẽ không còn chú ý đến việc một người nổi tiếng nặng bao nhiêu kg hay liệu họ có tăng cân trong thời gian gần đây không", Alex Light nhận định.

"Hoàn hảo theo cách của tôi"

Selena không xa lạ gì với lời nhận xét khiếm nhã về cân nặng, thậm chí cô còn thấy mình là trung tâm của nhiều cuộc thảo luận về hình ảnh cơ thể trong thời gian được chú ý.

Cuối năm 2022, ngôi sao đã phản hồi clip phân tích cân nặng của cô lan truyền trên TikTok. Đoạn video sử dụng những bức ảnh chụp Selena khi cô còn hẹn hò Justin Bieber và chú thích: "Lý do Selena luôn gầy khi hẹn hò với Justin".

Selena đã để lại một biểu tượng cảm xúc buồn bã bên dưới clip, với nhiều suy đoán rằng đó là cách cô thể hiện sự thất vọng khi cân nặng của mình, một lần nữa, trở thành chủ đề bàn tán.

Nữ ca sĩ học cách yêu bản thân hơn là quan tâm đến suy nghĩ của người khác.

Selena gần đây đã chia sẻ với Glamor về tác động của việc không ngừng bị soi mói cơ thể trên mạng xã hội.

"Thật khó để thoải mái khi bạn cảm thấy như mọi người đang theo dõi, đánh giá và bình luận về vẻ ngoài của mình. Kể từ khi tôi có thể nhớ, tôi luôn cảm thấy mình phải trở nên hoàn hảo theo một cách nào đó. Tôi đã mất một thời gian dài để nhận ra rằng tôi chỉ muốn là chính mình, rằng điều khiến bản thân trở nên độc đáo cũng chính là điều khiến mình trở nên xinh đẹp".

Một bài đăng hồi tháng 4/2021 của Selena cũng đề cập đến vấn đề này, nhưng kết thúc bằng thông điệp về sự kiên cường.

"Trước đây, tôi cố gắng giữ lấy thân hình gầy gò. Nhưng bây giờ, tôi đến cửa hàng đồ ăn nhanh, mua 4 chiếc bánh taco, 3 quả trứng cuộn và một chiếc bánh mì kẹp thịt gà cay. Thành thật mà nói, tôi không còn quan tâm đến cân nặng của mình vì dù sao thì mọi người cũng sẽ chê bai nó theo kiểu 'bạn quá gầy', 'bạn quá béo', 'không cân đối'... Bây giờ, tôi chọn hoàn hảo theo cách của mình".