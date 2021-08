Nhan sắc sao nữ thu hút đạo diễn ngay từ cái nhìn đầu tiên

Mức độ nhận diện ngày càng cao khi cô được giao vai chính trong bộ phim truyền hình của Netflix - The sound of magic cùng Ji Chang Wook và Hwang In Yeop. Trong phim, cô đóng vai Yoon A Hee - học sinh trung học đã đánh mất ước mơ trở thành pháp sư do thực tế khắc nghiệt. Bộ phim đã khởi quay từ tháng 5. Tuy nhiên, tổ sản xuất hiện phải tạm dừng sau khi Ji Chang Wook mắc Covid-19.