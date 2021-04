Ảnh 7 năm trước của ‘Shang-Chi’ Lưu Tư Mộ

Lưu Tư Mộ, nam diễn viên thủ vai siêu anh hùng Shang-Chi của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, từng nhận lời chụp ảnh quảng cáo với thù lao 100 USD.

Digital Spy đưa tin Lưu Tư Mộ, ngôi sao của bộ phim siêu anh hùng Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, từng kinh qua nhiều công việc trước khi thành công với nghiệp diễn xuất.

Năm 2014, anh từng nhận lời chụp hình cho một công ty chuyên kinh doanh kho hình ảnh. Mới đây, những bức hình này đã được người hâm mộ tìm lại và chia sẻ rộng rãi trên Internet.

Một trong những bức ảnh quá khứ khiến Lưu Tư Mộ dở khóc dở cười khi nhìn lại. Ảnh: IStock.

Trên tài khoản Instagram cá nhân, Lưu Tư Mộ hài hước nói về việc cảm thấy hối hận khi thực hiện bộ ảnh trên. Trong bài đăng, ngôi sao gốc Á chia sẻ một quảng cáo tuyển dụng với dòng chữ in đậm “Bạn cần một nghề để tạo lập cuộc sống?”. Trên bức ảnh quảng cáo, Lưu Tư Mộ hóa trang thành thợ xây và đứng giữa một nhóm lao động thuộc nhiều ngành nghề.

Dòng mô tả đi kèm tấm hình viết: “Hồi 2014 tôi chỉ nhận lời chụp hình cho dịch vụ kinh doanh kho ảnh một lần duy nhất với thù lao 100 USD . Giờ mặt tôi xuất hiện trên cả trăm mẩu quảng cáo, mặt tiền cửa hàng, tờ rơi, bìa sách giáo khoa…”.

Tiếp đến, anh chia sẻ bức ảnh cắt cận mặt mình cùng lời tâm sự: “Bài học rút ra từ câu chuyện: Cân nhắc kỹ càng trước khi chụp ảnh quảng cáo, bởi vòng đời của những bức ảnh này là vô tận!”.

Hình ảnh Lưu Tư Mộ được dùng trong thiết kế của một website việc làm. Ảnh: Simu Liu.

Hồi tháng 2/2020, Lưu Tư Mộ cũng từng lên Twitter kêu gọi người hâm mộ: “Có cơ sở để nghi ngờ tôi chính là gương mặt mẫu ảnh stock vĩ đại. Hơi lạc đề chút, nhưng các bạn đừng mua đống ảnh có mặt tôi trên dịch vụ kinh doanh kho ảnh nữa mà”.

Những năm trở lại đây, Lưu Tư Mộ được biết đến thông qua hai series truyền hình Kim’s Convenience, Orphan Black và sắp tới là Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings là bộ phim đầu tiên thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel xoay quanh một anh hùng gốc Á. Tác phẩm dự kiến ra rạp vào tháng 9 năm nay.