Angelina Jolie xuống phố cùng Pax Thiên

Đây là lần hiếm noi nữ diễn viên xuống phố cùng con trai giữa lúc bận rộn với các dự án điện ảnh và căng thẳng kiện tụng với Brad Pitt.

Ngày 20/10, Daily Mail đưa tin Angelina Jolie dành ngày cuối tuần cùng con trai nuôi gốc Việt đi mua sắm ở Tây Hollywood, California, Mỹ. Đây là lần hiếm hoi sao phim Maleficent xuất hiện giữa lúc bận rộn đóng phim và kiện tụng với chồng cũ.

Bà mẹ 6 con xuất hiện giản dị với váy dài nữ tính cùng dép bệt thoải mái. Pax Thiên vẫn kín đáo như thường lệ. Chàng trai 17 tuổi cao gần bằng mẹ, chọn phong cách hiphop với áo oversize, quần rộng và nón lưỡi trai.

Mẹ con Angelina Jolie dạo phố cuối tuần. Ảnh: Splash News.

Minh tinh Hollywood và con trai được tài xế riêng hộ tống. Cả ba đều mang khẩu trang phòng bệnh sau khi bước ra từ cửa hàng Urban Outfitters.

Trước khi ra về, ngôi sao 45 tuổi gặp nhóm người đến từ PETA (tổ chức đấu tranh yêu cầu đối xử công bằng với động vật). Các thành viên mang biển với nội dung như "Thời trang thật đáng sợ", "Da thuộc, lông thú không phải là thứ để mặc"... Họ biểu tình ngay tại cửa hàng Jolie vừa ghé thăm.

Tờ báo Anh cho biết vợ cũ Brad Pitt đã nán lại và trò chuyện với nhóm người biểu tình. Gần đây, minh tinh gợi cảm lồng tiếng cho phim hoạt hình The One And Only Ivan phát trên kênh Disney+.

Giữa mùa dịch bệnh, Jolie bận rộn với các dự án điện ảnh. Bà mẹ 6 con tham gia ít nhất ba phim sắp chiếu là Come Away, Eternals và Those Who Wish Me Dead.

Angelina Jolie bận rộn đóng phim giữa lúc giành quyền nuôi con với Brad Pitt. Ảnh: Come Away.

Đầu tháng 10, ngôi sao 45 tuổi được Forbes xếp thứ hai trong danh sách những minh tinh có cát-xê cao nhất năm nay. Cô thu về 35,5 triệu USD hoàn toàn nhờ đóng phim điện ảnh. Do tác động của dịch Covid-19, phần lớn những cái tên trong danh sách đều là diễn viên truyền hình.

Mặt khác, vụ kiện giành quyền nuôi con giữa Jolie và chồng cũ diễn ra căng thẳng. Ngày 10/10, The Sun đưa tin Brad Pitt mời 21 nhân chứng đến tòa gây sức ép cho vợ cũ. Sao phim Girl, Interrupted lại chứng tỏ mình là bà mẹ bản lĩnh, ra sức che chở các con đến cùng.