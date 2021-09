Angelina Jolie xuất hiện bên The Weeknd

Cặp nghệ sĩ thường xuyên gặp gỡ nhau trong 3 tháng qua. Điểm hẹn yêu thích của họ là một nhà hàng món Italy.

Ngày 27/9, Daily Mail đưa tin Angelina Jolie và The Weeknd có buổi gặp gỡ, ăn tối thân mật ở Santa Monica, Mỹ. Cả hai dành 2,5 tiếng trò chuyện với nhau trong không gian riêng tư của nhà hàng Giorgio Baldi.

Nguồn tin cho biết minh tinh Maleficent xuất hiện lúc 20h05 phút. Cô mặc trang phục đen, mang khẩu trang. The Weeknd đến sau chỉ vài phút.

Sau khi dùng bữa xong, cả hai di chuyển ra chiếc SUV của giọng ca Blinding Lights. Nam ca sĩ ngồi ghế lái, chở Jolie đến dinh thự trị giá 70 triệu USD mà anh mới tậu ở khu Bel-Air.

Angelina Jolie và The Weeknd đi ăn riêng với nhau ở Santa Monica. Ảnh: Backgrid.

Trong 3 tháng qua, cặp nghệ sĩ thường xuyên gặp gỡ, khiến truyền thông đặt nghi vấn về quan hệ của cả hai. Lần đầu tiên minh tinh Hollywood được nhìn thấy ở cạnh đàn em cũng là tại nhà hàng Giorgio Baldi.

Đến đầu tháng 7, cặp sao cùng đi xem buổi hòa nhạc ở Los Angeles. Lần này, Jolie còn dẫn theo hai con gái Shiloh và Zahara.

Trả lời về nghi vấn The Weeknd đang bí mật yêu đàn chị, nguồn tin phủ nhận trên E! Online. Nguồn tin tiết lộ rằng cả hai gặp nhau với tư cách bạn thân, chia sẻ về những mối quan tâm chung. "Họ trao đổi về đất nước Ethiopia - quê hương của The Weeknd, đồng thời là nơi Jolie nhận nuôi Zahara", nguồn tin cho hay.

Hơn nữa, The Weeknd sẽ đóng chính loạt phim của HBO trong thời gian tới. Vì thế, anh được cho là đặt lịch hẹn Jolie để lắng nghe đàn chị truyền đạt kinh nghiệm và hướng dẫn diễn xuất.

Theo Daily Mail, series The Idol sắp ra mắt do The Weeknd sản xuất, đồng biên kịch, đóng chính sẽ xoay quanh chuyện tình của một nghệ sĩ nhạc pop và người đứng đầu giáo phái bí mật.