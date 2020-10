Angelina Jolie và những sao nữ là người song tính

Xuất hiện trong chương trình truyền hình ngày 11/10, Demi Lovato thẳng thắn thừa nhận mình là người song tính. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi giọng ca Sorry Not Sorry hủy hôn với nam diễn viên Max Ehrich sau hai tháng trao nhẫn kim cương. "Tôi đã thừa nhận điều này với bạn bè và chị gái, sau đó là bố mẹ. Khó khăn nhất là nói với công chúng nhưng tôi đã làm được", cô chia sẻ. Ảnh: Instagram.