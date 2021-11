Angelina Jolie và những sao hạng A bị trượt vai

Trong podcast Prinze and the Wolf, Freddie Prinze Jr. nói với MC Josh Wolf rằng anh thử vai Người Nhện vào đầu những năm 2000. "Tôi gặp Sam Raimi và rất phấn khích, thậm chí lo lắng. Anh ấy hỏi tôi lý do yêu thích Người Nhện. Thay vì tập trung vai chính, tôi dành 25 phút để nói về Venom. Tôi lái xe về nhà và giận chính mình", nam diễn viên nói. Vai diễn biểu tượng sau đó thuộc về tài tử Tobey Maguire. Ảnh: SCMP.