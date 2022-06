Angelina Jolie trở lại vai trò đạo diễn

Bộ phim "Without Blood" đánh dấu sự tái hợp giữa Angelina Jolie và Salma Hayek. Đây là lần thứ năm nữ diễn viên đảm nhận vai trò đạo diễn.

Theo Variety, Angelina Jolie đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm biên kịch bộ phim điện ảnh Without Blood. Tác phẩm là dự án đầu tiên của sao phim Maleficent sau khi cô ký hợp đồng ba năm cùng hãng phim Fremantle.

Theo đó, nữ diễn viên sẽ thực hiện nhiều dự án điện ảnh lẫn phim truyền hình và tác phẩm tài liệu. Without Blood là tác phẩm thứ năm mà Angelina Jolie đảm nhận vai trò đạo diễn.

"Tôi rất vinh hạnh khi được Alessandro Baricco tin tưởng và chuyển thể tác phẩm thành phim. Cuốn tiểu thuyết đầy chất thơ, cảm xúc và có cái nhìn độc đáo về chiến tranh. Tác phẩm khiến chúng ta trả lời cho câu hỏi con người tìm kiếm gì sau những mất mát, đau thương của chiến tranh".

Salma Hayek (ngoài cùng bên trái) cùng Angelina Jolie tại họp báo phim Eternals. Ảnh: Extra.

Without Blood là phim điện ảnh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn người Italy Alessandro Baricco. Tác phẩm kể về Nina, cô bé lớn lên sau khi trải qua nỗi đau chiến tranh, mất người thân từ năm 4 tuổi. Đến năm 50 tuổi, cô gặp lại người tha mạng cho mình năm ấy và hồi tưởng bi kịch tuổi thơ.

Salma Hayek đảm nhận vai Nina lúc trưởng thành. Tác phẩm đánh dấu sự tái hợp của hai ngôi sao Eternals. Bộ phim dự kiến ghi hình tại Rome và một số nơi ở Italy.

Angelina Jolie ký hợp đồng đóng phim điện ảnh và truyền hình kéo dài 3 năm với hãng phim Fremantle hồi tháng 3. Angelina Jolie đã thỏa thuận làm phim quốc tế dài hạn với Fremantle - công ty sáng tạo, sản xuất và phân phối nhiều tác phẩm hàng đầu thế giới, theo AP.

Hợp đồng mang Angelina Jolie trở lại đường đua điện ảnh sau nhiều năm giành quyền nuôi con với Brad Pitt. Trong cuộc phỏng vấn của Entertainment Weekly, cô nói: "Tôi thích làm đạo diễn nhưng biến cố gia đình khiến tôi không thể làm điều đó suốt vài năm".

Năm 2017, Angelina Jolie làm đạo diễn bộ phim First They Killed My Father. Tác phẩm nhận đề cử giải Quả cầu Vàng hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Trước đó, nữ diễn viên làm đạo diễn kiêm nữ chính tác phẩm By the Sea. Cô đóng cùng Brad Pitt trong bộ phim kể về cặp vợ chồng hàn gắn quan hệ trên bờ vực hôn nhân đổ vỡ.