Angelina Jolie tiết lộ lý do sống độc thân nhiều năm

Minh tinh Hollywood cho biết cô sống độc thân trong nhiều năm vì có nhiều tiêu chuẩn chọn người yêu.

Ngày 11/5, People đưa tin Angelina Jolie vừa chia sẻ về quyết định chọn người yêu trong tương lai. Trong cuộc trò chuyện với MC Justin Sylvester ở chương trình E! News’ Daily Pop, sao phim Maleficent cho biết cô khá kén chọn.

Khi được Sylvester hỏi về tiêu chí chọn bạn trai sau khi ly hôn Brad Pitt (năm 2016), minh tinh 46 tuổi nói: "Tôi có danh sách dài tiêu chuẩn chọn bạn trai. Vì vậy, tôi độc thân trong thời gian dài".

Tuy nhiên, cô không tiết lộ cụ thể tiêu chí tìm kiếm người yêu.

Angelina Jolie trở lại diễn xuất sau thời gian làm đạo diễn. Ảnh: Warner Bros..

Trong cuộc trò chuyện với Justin Sylvester, sao phim Who Wish Me Dead khẳng định cô may mắn vì có 6 con bên cạnh. Từ khi ly hôn Brad Pitt, nữ diễn viên dành nhiều thời gian bên con. "Thật tuyệt khi có thể thấy các con lúc ngủ dậy. Tôi phải đảm bảo con mình ổn về mặt tinh thần", Jolie chia sẻ.

Angelina Jolie gần đây trở lại trong vai trò diễn viên. Cô đóng chính trong bộ phim kinh dị, giật gân Who Wish Me Dead. Sắp tới, cô xuất hiện trong dự án siêu anh hùng mới của Marvel Studios mang tên Eternals.

Trả lời phỏng vấn Cinema Blend, Angelina Jolie cho biết cô háo hức với vai diễn Thena trong bộ phim siêu anh hùng. Nữ diễn viên cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đạo diễn gốc Á.

Nói về việc quay trở lại diễn xuất sau thời gian làm đạo diễn, Angelina Jolie nói cuộc sống của cô đã thay đổi. Cô đang chuyển sang giai đoạn khác trong cuộc sống.

"Hoàn cảnh gia đình thay đổi khiến cô không thể tiếp tục theo nghề đạo diễn. "Tôi cần làm những việc ít tốn thời gian để ở nhà nhiều hơn. Đó là lý do tôi tạm ngừng làm đạo diễn và trở lại diễn xuất", Jolie nói với Entertainment Weekly.