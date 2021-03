Angelina Jolie sẽ cung cấp bằng chứng Brad Pitt bạo lực gia đình

Tranh chấp sau ly hôn giữa Angelina Jolie và Brad Pitt vẫn chưa kết thúc. Nữ diễn viên sẽ cung cấp bằng chứng bất lợi đối với chồng cũ để giành được quyền nuôi con.

Ngày 17/3, tờ The Blast đưa tin Angelina Jolie sẽ cung cấp bằng chứng về việc Brad Pitt có hành vi bạo hành, lạm dụng con cái trong phiên xét xử vụ ly hôn sắp diễn ra.

"Cặp sao đang tranh chấp quyền nuôi con và sẽ phân chia tài sản ở phiên tòa. Cùng với việc Angelina trình bày chi tiết những chứng cứ buộc tội Brad, tòa cũng muốn Shiloh, Knox và Vivienne làm chứng, nói lên quan điểm của mình", nguồn tin cho hay.

Angelina Jolie sẽ cung cấp bằng chứng Brad Pitt bạo hành gia đình. Ảnh: Daily Mail.

Năm 2016, Angelina Jolie - Brad Pitt tuyên bố chia tay với nguyên nhân được cho là tài tử Hollywood bạo hành Maddox trên một chuyến bay. Sau quá trình điều tra, Sở Gia đình và Trẻ em Quận Los Angeles tuyên bố ngôi sao Once Upon A Time In Hollywood vô tội. Cơ quan chức năng xác nhận anh không đánh con trai nuôi.

Theo Daily Mail, Angelina Jolie đang đưa ra cáo buộc tương tự, dù chính quyền trước đây đã bác bỏ. Tờ này gọi hành động của minh tinh là "nỗ lực tuyệt vọng và đáng buồn trong việc xây dựng một câu chuyện sai sự thật bằng bất cứ giá nào".

Hiện tại, phía Jolie và Pitt chưa lên tiếng bình luận thêm về vụ kiện.

Angelina Jolie và Brad Pitt thời còn hạnh phúc bên nhau. Ảnh: The Daily Beast.

Hồi tháng 10/2020, Priya Sopori - một cựu công tố viên liên bang có trụ sở tại Los Angeles, người đã làm việc với luật sư chính của Jolie, Samantha DeJean - đã nộp "Thông báo rút hồ sơ luật sư" lên Tòa án Thượng thẩm LA.

Không rõ liệu Jolie - người đang chống lại những nỗ lực của chồng cũ để giành 50/50 quyền nuôi con - đã sa thải Sopori hay tự luật sư muốn nghỉ việc. Sự thay đổi trong đội ngũ pháp lý ở giai đoạn này cho thấy Jolie không hài lòng với những gì đang diễn ra.

Một nguồn tin thân cận nói trên Daily Mail: "Angelina đã chiến đấu đến 'tận răng' để có được những gì mình muốn. Khi nói đến bọn trẻ, cô ấy sẽ không nhường bước. Angelina chấp nhận chi trả tiền lương bằng cả một gia tài cho luật sư nếu họ giúp cô giành được những gì cô yêu cầu".