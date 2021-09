Angelina Jolie ra sách về quyền trẻ em

Nữ diễn viên Angelina Jolie hy vọng bà sẽ trang bị cho trẻ em kiến thức để giành lại quyền lợi của mình thông qua cuốn sách bà mới viết.

Cuốn Know Your Rights and Claim Them (tạm dịch Hiểu quyền của trẻ em và giành lại chúng) được Angelina viết cùng luật sư Geraldine Van Bueren, một trong những người soạn thảo ban đầu Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em năm 1989. Cuốn sách nhằm trang bị cho trẻ em thêm kiến ​​thức để chống lại bất công.

Jolie chia sẻ với Reuters trong một cuộc phỏng vấn rằng: “Rất nhiều trẻ em đang bị tổn hại trên khắp thế giới và chúng ta làm chưa đủ. Nội dung cuốn sách là quyền lợi của các em, những điều được quyết định từ nhiều năm trước và sẽ giúp các em trưởng thành khỏe mạnh, cân bằng, an toàn và ổn định".

Jolie, đặc phái viên của cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc (UNHCR), cũng hy vọng cuốn sách sẽ nhắc nhở các chính phủ về cam kết của họ đối với hiệp ước toàn cầu bảo vệ trẻ em.

Jolie là người ủng hộ mạnh mẽ việc bảo vệ quyền lợi của trẻ em. Ảnh: Reuters.

Jolie bày tỏ cuốn sách này giúp trang bị cho trẻ kiến thức cần thiết. Từ việc tiếp cận những quyền, các em hiểu được trở ngại và cách giành lại quyền của mình.

Bên cạnh việc đề cập công lý, giáo dục và việc bảo vệ trẻ em, cuốn sách cũng hướng dẫn độc giả trở thành một nhà hoạt động vì trẻ em.

"Thông qua cuốn sách, bạn phải tìm ra con đường của chính mình vì chúng ta đều rất quan tâm đến sự an toàn của trẻ. Chúng tôi không muốn những đứa trẻ chạy xung quanh đòi quyền lợi và tự đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm", Jolie nói.

Cuốn sách cũng giới thiệu nhiều tiếng nói của trẻ từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm người đoạt giải Nobel Hòa bình Malala Yousafzai, nhà hoạt động khí hậu Greta Thunberg, nhà báo 15 tuổi người Palestine Janna Jihad hay nhà vận động cho một hệ thống thực phẩm lành mạnh Christina Adane.

Cuốn sách được ra mắt tại Anh ngày 2/9 và đã cho đặt hàng trước ở nhiều quốc gia khác.