Angelina Jolie phản ứng khi ‘Eternals’ bị cấm chiếu

Minh tinh Angelina Jolie bày tỏ bất bình trước việc một số quốc gia Vùng Vịnh cấm “Eternals” vì yếu tố đồng tính nam. Cùng lúc, doanh thu sớm của phim đã được hé lộ.

Ngày 5/11, The Hollywood Reporter đưa tin bom tấn Eternals từ Marvel Studios bị cấm chiếu ở Ả Rập Saudi, Qatar và Kuwait do có có sự xuất hiện của cặp đồng tính nam. Mới đây, minh tinh Angelina Jolie đã chia sẻ với báo chí quan điểm về quyết định trên.

Angelina Jolie khen ngợi Marvel vì không cắt sửa phim

Ngày 6/11, tờ Belfast Telegraph dẫn lời Angelina Jolie trả lời phỏng vấn News.com của Australia về sự việc Eternals bị cấm chiếu tại một số quốc gia Vùng Vịnh: “Tôi thấy tiếc cho khán giả nơi ấy. Tôi tự hào khi Marvel Studios đã không thỏa hiệp với yêu cầu cắt sửa bộ phim”.

Angelina Jolie xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện ra mắt phim Eternals. Ảnh: Yui Mok.

“Tôi chưa thể hiểu vì lẽ gì mà thế giới hôm nay vẫn có những người không nhận ra vẻ đẹp từ tình yêu và tình thân mà hình ảnh gia đình Phastos mang lại. Sao người ta nỡ bất bình với nó, cảm thấy nó đe dọa cuộc đời mình, phủ nhận hay chà đạp nó?”, nữ diễn viên tiếp tục.

Eternals là phim đầu tiên trong MCU có sự xuất hiện của một siêu anh hùng công khai đồng tính. Eternal Phastos (Brian Tyree Henry) đã lập gia đình với người tình Ben (Haaz Sleiman). Cả hai có một con chung và từng trao nhau nụ hôn nồng cháy trên màn ảnh.

Tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ, quan hệ đồng tính vẫn bị cho là bất hợp pháp. Những bộ phim về cộng đồng LGBTQ+ hoặc đề cập đến chủ đề người đồng tính thường bị cấm chiếu tại đây.

Năm 2020, bộ phim hoạt hình Onward cũng bị cấm tại Kuwait, Oman, Qatar và Ả Rập Saudi vì một lời thoại nhắc đến quan hệ đồng tính nữ. Trước đó, năm 2019, danh ca Elton John đã chỉ trích một hãng phát hành phim của Nga vì cắt cảnh đồng tính nam khỏi bộ phim tiểu sử Rocketman.

Phim thu 9,5 triệu USD từ thị trường Bắc Mỹ

Trước khi nhận quyết định cấm chiếu tại Ả Rập Saudi, Qatar và Kuwait, Eternals cũng gặp khó khăn tiếp cận Trung Quốc đại lục - thị trường điện ảnh quan trọng thứ hai trên thế giới. Hiện tại, phim hầu như không còn cơ hội phát hành tại quốc gia tỷ dân, cũng là quê nhà đạo diễn Chlóe Zhao. Sự việc ảnh hưởng đáng kể tới doanh thu tác phẩm.

Etenals cũng là bộ phim đầu tiên trong MCU đi sâu mô tả đời sống tình cảm của những người trưởng thành. Ảnh: Marvel Studios.

Box Office Pro công bố tại phòng vé quốc tế, Eternals đã thu 19,8 triệu USD từ 39 thị trường. Trong đó, khoản doanh thu lớn nhất đến từ Hàn Quốc với 4,1 triệu USD . Tiếp đến là Pháp ( 2,6 triệu USD ), Mexico ( 1,3 triệu USD ), Italy ( 1,2 triệu USD ), Australia và Đức ( 1,1 triệu USD ). Brazil, Hong Kong và Đài Loan lần lượt thu 1 triệu USD .

Eternals đang là tựa phim có doanh thu ngày mở màn cao nhất đại dịch tại một số thị trường như Argentina, Brazil, Malaysia, Peru, Singapore và Uruguay.

Tại quê nhà Bắc Mỹ, bom tấn siêu anh hùng Eternals đã kiếm 9,5 triệu USD từ các suất chiếu sớm tối ngày 4/11. Đây là khoản doanh thu sớm cao thứ ba của năm 2021 tại thị trường này. Xếp hai vị trí đầu bảng lần lượt là Black Widow ( 13,2 triệu USD ) và Venom: Let There Be Carnage ( 11,6 triệu USD ).

Theo tính toán từ chuyên gia, trong năm nay, doanh thu các suất chiếu sớm thường đóng góp khoảng 11% tới 16,5% vào doanh thu dịp cuối tuần đầu tiên của phim siêu anh hùng. Con số chỉ ra nhiều khả năng tới 24h ngày 7/11, Eternals sẽ kiếm được 86 triệu USD từ thị trường Bắc Mỹ.

Tuần qua, trên Rotten Tomatoes, số điểm giới phê bình chấm Eternals tiếp tục giảm sâu. Tỷ lệ chuyên gia phản hồi tích cực về phim đã giảm từ 60% xuống còn 49%, tương đương 146/285 bài viết nhận xét tiêu cực về phim. Số điểm Eternals nhận được hiện tại là 5,7/10. Đây là chuyện chưa có tiền lệ với Vũ trụ Điện ảnh Marvel.