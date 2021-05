Angelina Jolie muốn có cơ hội đóng phim Hàn Quốc

Nữ diễn viên bày tỏ Hàn Quốc là một nơi vô cùng đặc biệt với cá nhân mình.

Thời báo kinh doanh Maeil của Hàn Quốc đưa tin trong buổi phỏng vấn báo chí trước thềm ra mắt bộ phim Those Who Wish Me Dead, minh tinh Angelina Jolie đã có những chia sẻ về đất nước Hàn Quốc: “Tôi mong chờ ngày được trở lại nơi đây. Tôi muốn góp mặt trong một tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc nếu có cơ hội”.

Tạo hình của Angelina Jolie trong bộ phim Those Who Wish Me Dead. Ảnh: IMDb.

Khi được phóng viên hỏi “Hàn Quốc với chị là một đất nước như thế nào?”, nữ diễn viên không do dự mà lập tức trả lời: “Tôi từng có khoảng thời gian rất vui vẻ tại Hàn Quốc và muốn lưu lại đây lâu hơn trong tương lai. Maddox vẫn đang chăm chỉ học tiếng Hàn và đôi lúc còn dạy lại cho tôi”.

Vì ảnh hưởng của Covid-19, con trai Maddox của Angelina Jolie đang tạm nghỉ học tại Đại học Yonsei, Hàn Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn, Angelina Jolie cũng chia sẻ cô muốn cộng tác với nhiều đạo diễn Hàn Quốc: “Tôi muốn hợp tác với rất nhiều đạo diễn Hàn Quốc nên thật khó để lựa chọn”. Cô cũng dành nhiều lời khen cho tài tử cơ bắp Ma Dong Seok, bạn diễn trong bom tấn siêu anh hùng Eternals của Marvel Studios.

Angelina Jolie chia sẻ: “Chúng tôi từng hợp tác. Đó là một diễn viên tài năng và ưu tú. Ma Dong Seok cũng rất lịch thiệp và tốt tính. Cả hai đã trở thành bạn tốt và đồng nghiệp ăn ý”.

Cuối bài phỏng vấn, cô kết luận: “Tôi nghĩ sẽ rất hay nếu có cơ hội xuất hiện trong một bộ phim Hàn Quốc hoặc có cơ hội đạo diễn tác phẩm lấy bối cảnh nơi này. Tôi muốn thâm nhập sâu hơn vào nền công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc trong tương lai”.

Trong quá khứ, Angelina Jolie đã nhiều lần tới Hàn Quốc để quảng bá cho tác phẩm mới cũng thăm Maddox đang học tập tại đây. Trong năm 2021, khán giả yêu điện ảnh sẽ tái ngộ Angelina Jolie trong hai bộ phim Those Who Wish Me Dead ra rạp từ giữa tháng 5 và Eternals vào tháng 11.