Angelina Jolie lo lắng khi các con ở bên Brad Pitt

Angelina Jolie đang tích cực đấu tranh quyền nuôi con sau ly hôn Brad Pitt. Cô thừa nhận lo lắng cho lũ trẻ nếu chúng sống cùng cha.

Trong cuộc phỏng vấn trên The Guardian, Angelina Jolie nói rằng mối tình thập kỷ với Brad Pitt đã khiến cô nhận ra tầm quan trọng của quyền trẻ em. Đó là động lực để cô đồng sáng tác Know Your Rights and Claim Them: A Guide for Youth - cuốn sách hướng dẫn trẻ em hiểu về quyền của mình.

Chia sẻ cùng phóng viên, cô xác nhận đang ám chỉ đến cáo buộc bạo hành gia đình mà mình đã đưa ra chống lại Brad Pitt. Tuy nhiên, Jolie không kể chi tiết vì đang trong vụ kiện.

"Cô ấy lo ngại rằng quyền của con mình không được tôn trọng", báo trích lại chia sẻ của Jolie. Và khi được hỏi liệu bản thân có lo sợ cho sự an toàn của lũ trẻ nếu chúng sống với cha, Jolie đáp: "Có, vì gia đình tôi. Cả gia đình tôi".

The Guardian đã liên hệ với Brad Pitt nhưng anh từ chối bình luận về chia sẻ của vợ cũ.

Angelina Jolie lo lắng nếu con sống cùng với Brad Pitt. Ảnh: Times Focus.

Năm 2016, Angelina Jolie cáo buộc Brad Pitt bạo hành Maddox trên chuyến bay từ Pháp về Mỹ, khiến hôn nhân của họ sụp đổ. Jolie đệ đơn ly hôn và cho đến nay, cô vẫn đấu tranh giành toàn quyền nuôi con từ chồng cũ.

Trong các cuộc phỏng vấn, Maddox luôn phớt lờ hoặc từ chối chia sẻ trước câu hỏi về cha nuôi. Đã hơn 5 năm tài tử Hollywood và cậu bé Campuchia chưa gặp nhau. Nguồn TMZ cho hay Pitt muốn hàn gắn quan hệ nhưng con nuôi im lặng.

Tài liệu tòa án hồi tháng 12/2020 được Us Weekly công bố hôm 17/6 đã tiết lộ rằng ba trong số 6 người con đã đề nghị được ra làm chứng chống lại Brad Pitt.

Luật sư đại diện sao Maleficent cho biết: "Những đứa trẻ đủ lớn để hiểu chuyện gì xảy ra. Không nhiều thì ít, chắc chắn các phiên xử vừa qua đã tác động đến cảm xúc của chúng. Bởi vậy, nếu để ai trong số 6 người phải chịu đựng những gì xảy ra, thì thật tàn nhẫn".