Angelina Jolie làm phim về nhiếp ảnh gia chiến trường Don McCullin

Cuộc đời nhiếp ảnh gia nổi tiếng Don McCullin sẽ được Angelina Jolie kể lại qua bộ phim tiểu sử “Unreasonable Behaviour” dựa trên hồi ký của nhân vật.

Theo tạp chí Variety, Angelina Jolie sẽ ngồi ghế đạo diễn dự án Unreasonable Behaviour. Bộ phim điện ảnh kể lại cuộc đời nhiếp ảnh gia chiến trường nổi tiếng Don McCullin với nội dung dựa trên cuốn hồi ký cùng tên của ông.

Tài tử Tom Hardy cùng Dean Baker chịu trách nhiệm sản xuất bộ phim thông qua công ty Hardy Son & Baker, và kết hợp với hãng Working Title Films. Đích thân Don McCullin giữ vai trò giám đốc sản xuất dự án.

Angelina Jolie đã tìm thấy dự án tiếp theo cô muốn làm đạo diễn. Ảnh: Outnow.

Nhà biên kịch Gregory Burke sẽ chuyển thể cuốn hồi ký Unreasonable Behaviour thành kịch bản phim. Tác phẩm dự kiến kể lại toàn bộ cuộc đời Don McCullin, từ lúc ông còn sống trong một gia đình nghèo khó cho tới khi lăn xả trên những chiến trường ác liệt nhất.

Angelina Jolie phát biểu: “Tôi rất vinh dự trước cơ hội đưa cuộc đời Don McCullin lên màn bạc. Tôi bị thu hút bởi sự kết hợp giữa lòng gan dạ và tính nhân văn trong ông... Chúng tôi hy vọng có thể làm ra một tác phẩm xứng đáng với tài năng của Don, với những con người và sự kiện mà ông từng gặp gỡ hay trải qua, cũng như một thời kỳ đặc biệt của báo chí”.

Về phía Don McCullin, nhiếp ảnh gia cho biết: “Từng tới Cambodia để chụp hình trong quãng thời gian chiến tranh và theo dõi bộ phim gần nhất của Angelina, tôi thực sự ấn tượng trước khả năng kể một câu chuyện mạnh mẽ, chân thực của cô ấy. Tôi cảm thấy cuốn hồi kỳ của mình đang nằm trong một đôi bàn tay có đủ khả năng và vô cùng chuyên nghiệp”.

Nhiếp ảnh gia Don McCullin từng có mặt tại nhiều vùng chiến trường, trong đó có Việt Nam. Ảnh: Outnow.

Không chỉ là một minh tinh, trong khoảng 10 năm qua, Angelina Jolie liên tục thử sức trong vai trò đạo diễn. Chiến tranh là thể loại yêu thích của cô, khi In the Land of Blood and Honey (2011), Unbroken (2015), First They Killed My Father (2017) lần lượt đưa khán giả qua các vùng chiến trường khắc nghiệt của Bosnia, châu Á - Thái Bình Dương thời Thế chiến II, và Cambodia dưới thời Khmer Đỏ.

Don McCullin sinh năm 1935 tại London, Anh. Ông bắt đầu làm phóng viên ảnh từ năm 1959 và từng có mặt tại nhiều vùng chiến trường trong khoảng thập niên 1960 tới 1980, trong đó có Việt Nam.